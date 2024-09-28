特朗普紐約晤澤連斯基　稱倘當選將與俄烏合作結束戰爭

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月27日在紐約特朗普大樓（Trump Tower）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。



2024年9月27日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約特朗普大樓（Trump Tower）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。（Reuters）

路透社27日，特朗普在會晤前向記者表示，他與澤連斯基、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）皆有非常好的關係，並指自己倘當選，將致力於達成一項對俄羅斯與烏克蘭雙方都有利的協議，與雙方合作結束戰爭。

澤連斯基隨即回應稱，希望自己與特朗普的關係比後者與普京的好。他其後表示，他希望與特朗普討論烏克蘭「勝利計劃」。

2024年9月27日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約特朗普大樓（Trump Tower）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。（Reuters）

澤連斯基在會晤後在社交媒體X上表示，他和特朗普進行「非常富有成效」的會面，雙方徹底討論俄烏戰爭的局勢和後果。

他表示，：「我們有有共同觀點，即必須停止烏克蘭戰爭，普京不能成功，烏克蘭人必須獲勝。」

特朗普在會晤後在社交媒體Truth Social表示，他與澤連斯基進行一次愉快的會面。

他強調：「如果我當選總統，俄烏戰爭很快就會結束。如果沒有，那場戰爭將永遠不會結束，並會導致第三次世界大戰。」

自澤連斯基到訪美國後， 特朗普已數次公開批評對方。他首先於23日表示暗指，澤連斯基希望賀錦麗贏得美國大選，後再於25日批評澤連斯基拒與俄羅斯達成協議，造成烏克蘭被摧毀、無法重建。