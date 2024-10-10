美國大選｜AV演員推「別碰我的色情片」廣告　反對保守派封禁倡議

美國17名成人影片演員10月7日發起「別碰我的色情片」（Hands Off My Porn）的廣告活動，投入10萬美元（約78萬港元）在7個搖擺州的色情網站登廣告，稱與共和黨有關係的「2025計劃」（Project 2025）倡議全面禁止色情產業及囚禁從業人員，警告相關倡議勢危及整個產業與個人自由。



2024年9月10日，美國賓夕凡尼亞州費城（Philadelphia）的數位廣告牌上，顯示着反對「2025 計劃」的口號。（Reuters）

《紐約時報》和《國會山報》（The Hill）8日報道，廣告將在7大搖擺州，包括賓夕凡尼亞、密歇根、威斯康星、北卡羅來納、佐治亞、亞利桑那和內華達的色情網站上刊登。

斥資78萬在七大搖擺州色情網站刊登

「別碰我的色情片」團隊引述美國生活調查中心（Survey Center on American Life）的數據稱，18到29歲男性中，44%受訪者於過去一個月曾觀看色情影片；30到49歲男性則高達57%。團隊強調，色情網站是影響年輕男性選民的最佳工具。

參與廣告行動的成人影片演員卡爾弗特（Casey Calvert）表示： 「我們必須反擊這種植根於宗教保守主義、散播恐懼和壓制婦女權利的極端保守計劃。」

2024年10月7日，美國17名成人影片演員發起「別碰我的色情片」（Hands Off My Porn）的廣告活動，反對共和黨倡議封禁色情業。左圖：廣告活動的標誌。（X@caseycalvertxxx）右圖：活動參與者之一、成人影片演員卡爾弗特（Casey Calvert）於2021年11月3日在社交媒體Facebook上傳的照片。（FB@Casey Calvert）

「2025計劃」是由保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）提出的共和黨執政藍圖。

基金會主席羅伯茨（Kevin Roberts）在「2025計劃」中呼籲將成人影片列為非法活動，聲稱其不受美國第一修正案保護，應當禁止其製作與傳播，並指製作和傳播它的人應該被監禁。