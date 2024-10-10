歐盟對中國電動車加徵關稅 匈牙利總理警告：適得其反
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美媒報道，歐盟通過對中國電動車加徵關稅後，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）10月9日在歐洲議會發表演講時警告，此舉對歐洲汽車業將「適得其反」。
歐盟27成員國4日對中國電動車關稅議案進行表決。法國和意大利在內的10個國家投下贊成票，匈牙利和德國等5國投反對票，其餘12個國家包括瑞典棄權。
據報道，歐爾班在歐洲議會發表演說，他批評歐盟在制定環境政府目標時，沒有考慮到歐洲汽車產業的利益，並指出缺乏規劃意味汽車業將「大出血」，對中國電動車加徵關稅只會導致更多人失業。
歐盟4日表決通過，向中國電動車加徵最多35%的額外關稅，又拒絕中國電動車最低售價25萬提議。商務部對此表示強烈不滿和堅決反對，批評是以貿易救濟為名，行貿易保護主義之實，敦促歐方立即糾正錯誤做法，共同維護中歐經貿大局。
平過歐洲電動車太多？路透社：歐盟拒中國電動車最低售價25萬提議中國實施白蘭地臨時反傾銷措施 歐盟：濫用貿易防衛違反世貿規則中歐關稅爭拗 美媒：中國反制措施或將集中於支持加稅的歐盟國家歐盟計劃加徵華電動車關稅 德國主要汽車製造商齊聲反對歐盟通過對華電動車加關稅 大量棄權凸顯不安 貿易戰可避免嗎？