歐盟對中國電動車加徵關稅　匈牙利總理警告：適得其反

美媒報道，歐盟通過對中國電動車加徵關稅後，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）10月9日在歐洲議會發表演講時警告，此舉對歐洲汽車業將「適得其反」。



歐盟27成員國4日對中國電動車關稅議案進行表決。法國和意大利在內的10個國家投下贊成票，匈牙利和德國等5國投反對票，其餘12個國家包括瑞典棄權。

2023年9月26日，圖為路透社設計的圖片，其中一輛電動車模型後可見到歐盟旗幟與中國國旗。（Reuters）

據報道，歐爾班在歐洲議會發表演說，他批評歐盟在制定環境政府目標時，沒有考慮到歐洲汽車產業的利益，並指出缺乏規劃意味汽車業將「大出血」，對中國電動車加徵關稅只會導致更多人失業。

歐盟4日表決通過，向中國電動車加徵最多35%的額外關稅，又拒絕中國電動車最低售價25萬提議。商務部對此表示強烈不滿和堅決反對，批評是以貿易救濟為名，行貿易保護主義之實，敦促歐方立即糾正錯誤做法，共同維護中歐經貿大局。