馬來西亞「蒙古女郎炸屍案」：前特警逃過死刑　改判監40年鞭12下

2006年蒙古女子阿勒坦圖婭（Altantuya Shaariibuu）在馬來西亞遭槍殺，屍體在吉隆坡附近的森林被軍用炸藥炸毀。被控殺害她的馬來西亞前特警阿齊拉（Azilah Hadri）逃過死刑，獲聯邦法院改判監禁40年和鞭打12下。



馬來西亞聯邦法院星期四（10月10日）批准阿齊拉尋求檢討其刑罰的申請，讓他得以逃過死刑。

48歲的阿齊拉向法院申請，把他的死刑判罰改為終身監禁。其代表律師古迪古瑪星期四在聯邦法院念出一封據稱是阿勒坦圖婭父親的信函，該信函支持死刑判罰改為終身監禁的申請。

2024年10月10日，阿齊拉的死刑被法院改判為監禁40年及鞭刑12下。（YouTube/ KiniTV 影片截圖）

聯邦法院首席大法官東姑麥潤（Tengku Maimun binti Tuan Mat）宣判申請結果時說，阿齊拉的宣誓書提供強而有力的求情理由，聯邦法院三司批准阿齊拉尋求檢討死刑的申請，撤銷後者此前被判的絞刑判決，改以40年的監禁刑罰取代。刑期從被捕日，即2006年11月1日算起。

2006年10月，阿勒坦圖婭遭人槍殺及炸屍，馬來西亞警方逮捕時任副首相納吉布（Najib Razak）的保鏢西魯（Sirul Azhar Umar）和阿齊拉，以及納吉親信阿卜杜勒（Abdul Razak Baginda）。

圖為馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak），攝於2024年1月19日。他在2006年時擔任副首相。（Reuters）

阿齊拉於2006年11月1日被捕前，是隸屬武吉阿曼特警隊的警長。他和西魯被控謀殺，罪名成立而被判死刑。阿卜杜勒則被控教唆謀殺，最終無罪釋放。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

