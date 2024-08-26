印度女遊客馬來西亞吉隆坡墜坑失蹤3天　安華：不會放棄搜救

印度女遊客在馬來西亞首都吉隆坡墜坑失蹤案引起全馬關注。首相安華（Anwar Ibrahim）向失蹤者家屬保證，會繼續搜救，直到找到人為止。



48歲的印度女遊客維賈亞萊丘米（Vijiyaletchmy）上星期五（23日）走在吉隆坡市中心的印度清真寺路（Jalan Masjid India）時，因地面突然塌陷而掉入八米深坑後失蹤。搜救工作星期天（8月25日）進入第三天，但仍一無所獲。

安華星期天在吉隆坡出席活動後告訴媒體，他很同情維賈亞萊丘米，並保證當局不會停止搜救。「我已要求吉隆坡市政局與失蹤者家屬見面。我們對此事深表同情，搜尋工作會繼續。這土地有問題，我們必須解決。」

馬國副首相法迪拉尤索夫當天在砂拉越古晉出席活動後也對事件發表談話。他說，此事主要是事發地點的地理因素和土壤結構造成。

法迪拉也是能源及水務轉型部長。他說，當局發現事發地點的石灰岩和土壤結構影響地下水的流動，並造成土壤結構不穩定，最終引發地陷問題。

「吉隆坡大多數地帶都是石灰岩，很容易發生土崩事故。但這類意外難以預測，我們希望能有最新技術能提供預警，避免悲劇重演。」

馬來西亞吉隆坡2024年8月23日發生路陷，一名印度女遊客跌落8米深坑失蹤。圖為搜救人員於24日進行搜救。（X@Jabatan Penerangan WPKL）

儘管如此，吉隆坡市長麥慕娜強調，吉隆坡的地質結構仍然很安全，並反駁社交媒體指吉隆坡隨時可能發生類似地陷的說法。

她星期天巡視事發地點後對記者說：「吉隆坡已經發展很長時間，（地質結構）一直很安全。如果要指控吉隆坡（地質結構）不安全，須拿出證據。」

不過，為了確保不再發生類似事件，吉隆坡市政局將與馬國礦物及地質科學局，以及公共工程局組件專案小組，研究吉隆坡在這方面的安全問題。

此外，吉隆坡金馬警區主任蘇里斯米在星期天的搜救行動結束後召開記者會說，當天共有104人展開搜救，並重新排查之前檢查過的六個排污陰溝洞，但沒有新發現，甚至連失蹤者的個人物品都沒找到。

他說，事發多日以來，搜救人員一直努力不懈，當局也決定持續搜尋，直到找到失蹤者為止。

吉隆坡消拯局副主任羅茲漢安華在同一場記者會上說，搜救人員星期六發現其中兩個陰溝洞的水流緩慢，可能有堵塞物，因此決定再次深入搜查，但還是沒有結果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

