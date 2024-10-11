以軍空襲貝魯特至少22死117人傷　傳被列目標真主黨高層生還

黎巴嫩衞生部門10月10日表示，以色列當晚對貝魯特市中心發動空襲，造成至少22死人死亡、117人受傷。英國廣播公司（BBC）報道，空襲造成兩個街區多幢住宅樓受損，有民眾被埋在礫下，紅十字會人員協助搜救。路透社引述黎巴嫩安全部門人士消息，以軍企圖暗殺真主黨（Hezbollah）高層 Wafiq Safa，他在事件中生還。



+ 4

路透社報道，這是一次大規模空襲，貝魯特市中心上空竄起濃煙， 其中一次攻襲在加油站附近，據真主黨附屬的al-Manar電視台播出畫面顯示，現場發生大火。

路透社指出，尚未知被以軍列為目標的真主黨成員身份，以軍未就今次行動評論，但以軍當晚曾對貝魯特南郊發出新的疏散警告，警告平民不要回家，以免受到戰鬥傷害。

另外，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊3個地點，當日遭到以軍攻擊。其中包括一處哨站當日遭以軍坦克開火，2人受傷。