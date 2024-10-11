俄副外長：5核武國數週內紐約舉行會議 盼西方發揮建設性作用
撰文：劉耀洋
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俄媒10月10日引述俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）稱，中俄美英法5個核武國家預計將於未來數週內在紐約舉行會議。
俄羅斯塔斯社（TASS）10日報道，里亞布科夫在受訪時，祝福中國接手協調5核國會議工作取得圓滿成功。他表示，中國在「動盪時期」，可以依靠俄方的支持。
里亞布科夫最後總結：「希望這個群體（5核國）中的西方三國能夠表現得至少更有建設性一點。」
里亞布科夫沒有宣布具體日期，也沒有透露什麼級別的官員將出席。
路透社10日分析，這次會議比以往可能更具重要意義，因為自俄鳥戰爭爆發以來，俄羅斯與歐美之間的核緊張局勢已急速升溫。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）9月25日宣布更新俄羅斯的核威懾政策並警告歐美國家，任何無核武國在擁核國的參與或支持下進攻俄羅斯，俄方將會視為聯合攻擊，同樣以核武作回應。
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