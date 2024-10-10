普京向盧卡申科頒國家獎章 讚揚其促進兩國同盟關係貢獻
撰文：劉耀洋
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）10月9日向白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）頒發國家獎章，表揚他發展兩國同盟和戰略夥伴關係及加強雙邊友誼等方面的貢獻。普京表示，有信心透過雙方通力合作，可持續發展兩國關係。
普京向盧卡申科頒發的是聖安德烈勳章（St. Andrew the Apostle），這是俄羅斯國家最高榮譽的勳章。普京說，他真誠地珍視兩人多年來合作中，建立的良好個人關係。盧卡申科則強調，即使白俄羅斯多次面臨抉擇，也從未背棄俄羅斯。
普京又稱，兩國關係建立在不可侵犯的友誼和睦鄰原則、相互尊重和考慮彼此利益的基礎上。他又指，兩國擁有共同的歷史、共同的道德和精神價值觀。他強調：「俄羅斯和白羅斯正是在這堅實的基礎上，建立發展俄白聯盟國（Union State）。」
據俄羅斯克里姆林宮的網站通稿，普京和盧卡申科二人稍早時候在莫斯科舉行雙邊會談，兩人討論的內容包括有促進兩國戰略合作和同盟關係，以及俄白聯盟國內部的一體化等。
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