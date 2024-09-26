普京更新核武原則：擁核國倘支持或參與攻擊俄羅斯　將遭核子打擊

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）9月25日宣布更新俄羅斯的核威懾政策並警告歐美國家，若俄國領土遭常規導彈攻擊，俄方將以核武回應；而且任何無核武國在擁核國的參與或支持下進攻俄羅斯，俄方將會視為聯合攻擊，同樣以核武作回應。



2024年9月25日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科主持並召開聯邦安全會議，討論核威懾問題。（Reuters）

路透社25日報道，普京主持召開聯邦安全會議時表示，政策的改變是為了應對迅速變化並對俄羅斯帶來新威脅和風險的全球格局。他強調，作為盟友的白羅斯若遭到入侵，俄方保留使用核武器的權利。

報道稱，烏克蘭一直要求歐美盟國允許烏方使用他們提供的遠程武器，打擊俄羅斯境內的目標。俄羅斯這次核武政策的改變，便是對有關要求的回應。

2024年9月25日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科主持並召開聯邦安全會議，討論核威懾問題。（Reuters）

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）同日譴責俄羅斯更新核威懾政策政策的決定，稱這證明俄方除了核武外已不再有任何其他手段來恐嚇世界，並強調俄羅斯的威嚇已無效。