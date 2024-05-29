富士山打卡LAWSON攻防戰：遊客施展一指神功拍照　布幕戳出10個洞

日本山梨縣富士河口湖町為防止外國遊客聚集造LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）馬路對面拍照打卡造成街坊困擾，5月21日架設2.5米高的黑色布幕。但正所謂「你有張良計，我有過牆梯」，有中國網民稱目睹同胞用手指在布幕挖洞，為了拍美照不惜破壞公物。



河口湖町町長渡邊英之於5月24日表示，黑布架設後，觀光客人數已經減少，狀況正逐漸改善。當局並在該處擺出QR碼，引導旅客前往其他能看到富士山的景點。

惟共同網28日稱，獲悉當地黑布幕被發現已遭人戳出約10個洞，稱可能是有人為了拍照而用手指戳破的。

富士河口湖町將盡快修補破洞，並張貼告示，提醒人們不要觸碰幕布。

町政府稱，最早在22日發現有破洞，之後逐漸增加。負責人遺憾地說：「之前就擔心或許遲早會發生，但沒想到這麼快。」

河口湖市出招阻止旅客打卡，以減低他們對居民造成的滋擾：（按圖了解）

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「小美kazumi」5月25日在小紅書分享影片，稱富士山LAWSON確實架起黑幕，但有內地旅客直接在黑幕上挖了一個洞，感嘆「同胞還是有辦法的」。從影片中也能看到一名遊客，直接舉起手機隔着遮光網拍照。

她的發文立刻受到網民關注。不少網民對內地旅客挖洞的行為感到傻眼，留言表示：

．「人被討厭是有道理的」

．「去河口湖或坐纜車上富士見台拍不好嗎？」

．「真惹人討厭，都不讓拍還要這樣那樣的」



但也有許多人反駁：

．「怎麼知道是中國人挖的洞？」

．「又不是只有中國人拍，拍照的人多了去」



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