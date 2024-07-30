富士山「打卡LAWSON」黑幕換更結實棕布　日媒：僅4天再遭破壞

日本山梨縣富士河口湖町的LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）是熱門的富士山景色打卡點，當地政府自5月架設巨型黑幕，阻止遊客對當地造成滋擾。有遊客為了拍照而屢次破壞黑幕，政府7月25日將舊有的黑布換成更結實的棕色布幕，然而只過4天卻再遭破壞。



日本共同社30日報道，當地政府稱29日下午4時前後，附近居民通報指布幕上有破洞。由於布幕為網格狀的農用網，可能是有人用手指把網眼撐大造成。目前通過貼紙覆蓋住洞口，日後將把洞縫起來。

日本山梨縣富士河口湖町政府2024年7月25日，將LAWSON便利店河口湖站前店舊有的黑布換成更結實的棕色布幕，然而只過4天卻再遭破壞。（電視截圖）

當地政府為防止外國遊客聚集造LAWSON便利店河口湖站前店馬路對面拍照打卡，5月21日架設2.5米高的黑色布幕。但正所謂「你有張良計，我有過牆梯」，有中國網民稱目睹同胞用手指在布幕挖洞，為了拍美照不惜破壞公物。

河口湖町町長渡邊英之於5月24日表示，黑布架設後，觀光客人數已經減少，狀況正逐漸改善。當局並在該處擺出QR碼，引導旅客前往其他能看到富士山的景點。

2024年5月21日，工人正在LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）對面行人路拉起黑色布幕遮擋景色。（Reuters）

共同網5月28日稱，獲悉當地黑布幕被發現已遭人戳出約10個洞，稱可能是有人為了拍照而用手指戳破的。

富士河口湖町將盡快修補破洞，並張貼告示，提醒人們不要觸碰布幕。

町政府稱，最早在5月22日發現有破洞，之後逐漸增加。負責人遺憾地說：「之前就擔心或許遲早會發生，但沒想到這麼快。」