巴基斯坦總理譴責中企車隊遇襲事件　指兇手是「不共戴天的仇敵」

中資企業卡西姆港發電有限公司車隊10月6日晚在卡拉奇真納國際機場(Karachi Jinnah International Airport)附近遭遇恐怖襲擊,造成中方人員2死1傷及巴方多人傷亡。巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫(Shahbaz Sharif)在社交平台X(舊稱Twitter)發文,強烈譴責中國企業車隊在巴基斯坦遭遇襲擊,稱兇手是巴基斯坦不共戴天的仇敵。



夏巴茲星期一(10月7日)在個人社交平台X上說,他為昨晚在卡拉奇發生的悲慘事件造成兩名中國人失去生命,另有一人受傷,深感震驚和難過。

夏巴茲說:「我強烈譴責這樣的駭人聽聞的行為,並向中國領導人和中國人民,尤其是遇難者家屬,致以我由衷的慰問,希望傷者儘早康復。」

他強調,這宗殘忍事件的行兇者不會是巴基斯坦人,卻是巴基斯坦不共戴天的仇敵。事件的調查已立即展開,以確定這些兇徒的身份,將他們繩之於法。

夏巴茲表示,巴基斯坦致力於保護「我們的中國朋友」,竭盡全力確保他們的安全和福利獲得保障。

巴基斯坦中資車隊遇襲:A member of the Airport Security Force ASF stands guard near the wreckage of vehicles after an explosion near Jinnah International Airport in Karachi, Pakistan October 6, 2024. (REUTERS)