巴基斯坦總理譴責中企車隊遇襲事件　指兇手是「不共戴天的仇敵」

中資企業卡西姆港發電有限公司車隊10月6日晚在卡拉奇真納國際機場（Karachi Jinnah International Airport）附近遭遇恐怖襲擊，造成中方人員2死1傷及巴方多人傷亡。巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shahbaz Sharif）在社交平台X（舊稱Twitter）發文，強烈譴責中國企業車隊在巴基斯坦遭遇襲擊，稱兇手是巴基斯坦不共戴天的仇敵。



夏巴茲星期一（10月7日）在個人社交平台X上說，他為昨晚在卡拉奇發生的悲慘事件造成兩名中國人失去生命，另有一人受傷，深感震驚和難過。

夏巴茲說：「我強烈譴責這樣的駭人聽聞的行為，並向中國領導人和中國人民，尤其是遇難者家屬，致以我由衷的慰問，希望傷者儘早康復。」

圖為2024年10月6日，巴基斯坦卡拉奇國際機場附近發生爆炸後，多輛汽車受損。（Reuters）

他強調，這宗殘忍事件的行兇者不會是巴基斯坦人，卻是巴基斯坦不共戴天的仇敵。事件的調查已立即展開，以確定這些兇徒的身份，將他們繩之於法。

夏巴茲表示，巴基斯坦致力於保護「我們的中國朋友」，竭盡全力確保他們的安全和福利獲得保障。

巴基斯坦中資車隊遇襲：A member of the Airport Security Force ASF stands guard near the wreckage of vehicles after an explosion near Jinnah International Airport in Karachi, Pakistan October 6, 2024. （REUTERS）

中國駐巴基斯坦大使館星期一通報，中資企業卡西姆港發電有限公司車隊當地時間星期天（10月6日）晚在卡拉奇真納國際機場附近遭遇恐怖襲擊，目前已造成兩名中方人員遇難、一名中方人員受傷和巴方多名人員傷亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

