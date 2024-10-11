李強老撾晤歐洲理事會主席米歇爾　盼歐盟制定客觀理性對華政策

中國國務院總理李強10月11日在老撾首都萬象出席東亞合作領導人系列會議期間會見歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）。他強調，中國是歐洲實現能源和綠色轉型、共促和平和發展的重要合作夥伴，希望歐盟機構正確看待中國發展，制定客觀、理性的對華政策。



新華社11日報道，李強表示，中國國家主席習近平2023年12月同歐盟領導人舉行會晤以來，中歐保持密切高層交往，持續推進各領域對話合作，人員往來大幅增加。

李強稱，雙方通過實際行動，釋放中歐重視戰略溝通、願意加強合作的有力訊號，繼續以穩定的中歐關係為世界注入確定性。

2024年10月10日，中國國務院總理李強在老撾萬象出席第27屆中國—東盟峰會。（Reuters）

李強指，中國和歐盟將於2025年迎來建交50周年，中方願同歐方一道以此為契機，進一步鞏固中歐關係穩定向好勢頭，增進戰略互信，加強互利合作，為提升雙方人民福祉、推進全球和平發展事業作出更大貢獻。

李強提出，歷史和實踐已經反覆證明，中歐作為全球兩大和平、建設性力量，保持良好關係、加強務實合作有利於各自發展，有利於世界繁榮穩定，有利於共同應對全球性挑戰。

他認為，當前世界百年變局加速演進，國際地區熱點問題此起彼伏，推動中歐關係健康、穩定、可持續發展既是中歐雙方的責任，也是國際社會的期待。中方將歐洲視為中國外交的重要方向和推進中國式現代化的重要合作夥伴。

中國國務院總理李強2023年9月10日在印度新德里出席二十國集團峰會期間，與歐洲理事會主席米歇爾舉行場邊會面。（新華社）

米歇爾則回應指，歐方積極評價中國近年來取得的發展成就，高度重視同中國的全面戰略夥伴關係，期待同中方加強各層級各領域交往對話，加深相互理解，拓展互利合作，增進雙方人民福祉。

米歇爾稱，歐方希望通過對話協商解決有關問題，促進雙方經貿關係發展。歐盟堅持戰略自主，願同中方加強在國際多邊事務中的溝通協調，共同應對氣候變化等全球性挑戰。