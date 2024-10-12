3.3萬職員罷工影響財務狀況 美國波音宣布裁1.7萬人
撰文：洪怡霖
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美國飛機製造商波音公司（Boeing）行政總裁Kelly Ortberg於10月11日表示，公司將裁員17,000人，佔其全球員工總數的10%，原因是長達一個月的罷工打擊公司財務狀況。
波音還宣布，777X噴射機首次交付推遲一年，以及公司國防業務出現巨額新虧損。
根據路透社，Kelly Ortberg在發給員工的訊息中表示，在33,000名美國西海岸工人罷工導致737 MAX、767和777噴射機停產後，公司必須重新調整其勞動力水平，「以符合我們的財務現實」。
Kelly Ortberg稱：「我們重新調整員工隊伍水平，以適應我們的財務現實和更加集中的優先事項。在接下來的幾個月裏，我們計劃將員工總數減少約10%。這些裁員將包括高級主管、經理和職員」。
波音股價盤後交易下跌2.3%。
波音旗下3.3萬名職員9月13日開始罷工，波音23日提出調薪計劃，包括4年加薪30%等盼工潮結束，但被勞方反對。國際機械師和航空航天工人協會（IAM）代表他們27日與資方重啟談判，談判破裂後雙方一直僵持至今。
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