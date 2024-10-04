美東碼頭勞資雙方達成加薪協議 罷工即時結束
撰文：王海 張子傑
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美國東岸碼頭工人10月3日與資方達成協議，結束為期3天的罷工。
路透社及《政治報》（Politico）引述多及消息人士報道，代表4.5萬名工人的「國際碼頭工人協會」（International Longshoremen's Association，ILA）與代表航運業者及碼頭營運商的「美國海運聯盟」（United States Maritime Alliance，USMX）達成協議，資方同意在未來6年加薪大約62%，意味工人的時薪將會由現時的39美元，增至63美元。
勞方原本要求加薪77%，不過資方則提出增加近50%薪酬，雙方一度為此爭持不下。而今次雙方達成協議後，工會同意將一份到期的合同延長至2025年1月15日，繼續就餘下議題談判。
這次罷工在1日凌晨開始，從緬因州到德州的美國36座港口停擺，影響全美約一半貨船服務， 包括從香蕉、服裝、汽車等貨物運輸。這是國際碼頭工人協會自1977年來首次大規模罷工。
投資銀行摩根大通（JP Morgan）分析師估計，罷工每天經濟損失可高達50億美元（約388億港元）。
總統拜登（Joe Biden）2日在其社交網站撰文指，自新冠疫情爆發以來，當碼頭工人冒着生命危險維持港口營運，外資航運業者的利潤創歷史新高。這些航運業者是時候向國際碼頭工人協會的工人提供豐厚及合理的薪酬，為他們所作出的貢獻給予回報。
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