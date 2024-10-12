美媒：TikTok內部承認對用戶產生有害影響 　惟流量大於一切

美國一間公共廣播電台10月11日披露的一份TikTok內部文件顯示，TikTok團隊確認其平台對年輕用戶的有害影響，但為了避免流量下降，只採取有限的預防措施。



法媒報道，在肯塔基州總檢察長發出的傳票中提到的文件，是美國13個州份和華盛頓特區向TikTok提出訴訟的一部分。這宗訴訟指控TikTok損害年輕用戶的心理健康。TikTok為中國科技公司字節跳動旗下的短片平台。

文件揭示TikTok很清楚這個平台的吸引力以及它的推薦算法為用戶提供似乎無止境的短片鏈。一個未具名名的TikTok高管表示，有必要知道TikTok對「睡眠、飲食、在房內走動、與別人的眼睛對視」的影響。

美國13個州份和華盛頓特區向TikTok提出訴訟，指控TikTok損害年輕用戶的心理健康。（REUTERS）

在一名州法官下令將這些文件從公共記錄中刪除之前，肯塔基公共廣播公司重建了這份內部通訊記錄。

訴訟稱，TikTok的研究發現觀看了260個短片的TikTok用戶很可能對TikTok上癮。

TikTok的研究還將「強迫性使用」以及負面心理健康影響——包括「喪失分析能力、記憶形成、情境思維、談話深度和同理心以及焦慮加劇」——聯繫起來。

雖然TikTok已針對年輕用戶設置屏幕使用時間功能，包括家長控制和暫停一小時功能，但文件顯示TikTok的母公司字節跳動儘管知道這些工具的有效性有限，並沒有尋求改進這些工具。

TikTok的一名項目經理在文件中寫道：「我們的目標不是減少用戶使用平台的時間。」

TikTok受詢時回應說，針對沒有解封的法庭信息發表評論「是非常不負責任的」。

報道引述一份內部文件指，TikTok的母公司字節跳動知道限制年輕用戶使用的工具效果成疑，但無意推出改善措施。（REUTERS）

TikTok說：「不幸的是，起訴狀專挑誤導性的引述，拿過期文件斷章取義，歪曲我們對社區安全的承諾。」

美國政府指控TikTok允許北京收集其數據並監視用戶，並指TikTok是北京傳播宣傳的渠道。中國政府和TikTok堅決否認這些指控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

