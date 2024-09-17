TikTok網紅玩命！鑽熊洞拍片遭棕熊追殺　結局神逆轉

塞爾維亞的百萬網紅揚科維奇（Stefan Jankovich）近日在IG（Instagram）上分享驚悚玩命影片。



影片中可看到，揚科維奇拿著攝像機躲進熊的巢穴中，一隻野熊則是堵住洞口，不斷地在洞外刺探這名人類，甚至一度想進入洞穴，疑似是想要吃掉這名不速之客！

雖然揚科維奇最終安然無恙地逃脫，但有網友看到他為了流量，玩命拍片的舉動紛紛怒罵：

這輩子沒見過這麼蠢的人！

塞爾維亞的百萬網紅揚科維奇社交平台上的照片（IG@stefan_jankovich）

塞爾維亞的百萬網紅揚科維奇社交平台上的照片（IG@stefan_jankovich）

塞爾維亞的百萬網紅揚科維奇社交平台上的照片（IG@stefan_jankovich）

塞爾維亞的百萬網紅揚科維奇社交平台上的照片（IG@stefan_jankovich）

在森林遭棕熊追捕 結局竟然是這樣（點圖放大瀏覽）：

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根據外媒報道，來自塞爾維亞的揚科維奇在TikTok上擁有超過110萬人追蹤，IG上也有將近100萬名粉絲，而他在14日上傳一段不要命的影片。

影片中可見，這名玩命的網紅竟戴著他的一台攝影機，跑進棕熊的巢穴拍攝影片！過程中引來外頭棕熊好奇，棕熊不斷地向內窺探，身體甚至一度鑽進洞裡，張牙舞爪，幾乎就快碰到對方。

然而，這頭棕熊並沒有大膽地進入洞穴，而是在外頭聞一聞之後決定退回高處，這才讓揚科維奇能夠小心翼翼地試圖離開熊窩。

過程中甚至拍下他與熊面對面接觸的畫面，所幸這頭野熊似乎肚子不餓，最後讓他安然無恙地逃脫。

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好笑的是，揚科維奇隨後又上傳一段跟熊有關的影片。影片中可以看到，他爬上附近的一棵樹，似乎是想要藉此躲避熊的追殺，而棕熊則是在樹下不斷抓著樹幹，疑似想爬到樹上。

揚科維奇隨後描述說：

你不會相信發生在我身上的事，我在森林裏待了24小時，一隻熊正在等著我，我會待在樹上直到危險消失。

揚科維奇上傳這些影片後，許多網友紛紛在社群平台上評論：

「很幸運那隻熊沒把你撕成碎片」

「這些人就為了內容而拿生命冒險」

「光是看這個影片，我的靈魂就快離開身體了」

「這輩子沒見過這麼蠢的人！」



但也有人懷疑熊應該認識他說：

「看起來跟他很熟悉」

「那絕對是他的寵物熊。」



但也有人指出：

「儘管是人工飼養的熊，仍有一定攻擊性」



讓這件事更加離奇的是，揚科維奇隨後又分享另一段影片，展示他撫摸一隻棕熊，並解釋他們已成為「最好的朋友」。

影片中可看到，該頭棕熊從揚科維奇手中乖巧的拿取零食來吃，甚至一度從他嘴裡叼走水果，驚悚畫面讓不少網友冒出一把冷汗！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】