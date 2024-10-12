法國男子翻新地下室驚見人骨　意外發現1700年前古墓及數十骸骨

西班牙先鋒報（La Vanguardia）10日報導，法國巴黎南郊Corbeil-Essonnes一名男戶主在翻新寓所地下室時，意外地挖出一副骷髏人骨，後來更發現他的家原來是建在1700年前的古墓地。



去年冬天，這名屋主在翻新地下室時挖到人骨，時隔一年，考古學家發現這棟房屋下方有多副石棺，揭發該處原來是一個古老墓地，埋葬近數十個人，當中部份骸骨更可追溯至1700 年前（即公元三世紀）的羅馬晚期。考古人員還發現了 10 個來自法蘭克領地墨洛溫王朝早期（大約持續 476 年至 750 年）的石膏石棺。

考古學家發現這棟房屋下方有多副石棺，揭發該處原來是一個古老墓地，埋葬近數十個人，當中部份骸骨更可追溯至1700 年前（即公元三世紀）的羅馬晚期。（archeodunum.com）

報導指出，考古學家在佔地52平方公尺的4房格局區域挖到38座古墓。研究人員最初認為該地點是中世紀墓地，因為該地區曾經有一座七世紀的教堂。

他們的假設是，這棟房子建在中世紀教堂的遺址上，而教堂又建在一座異教寺廟的遺址上。因為該地區曾經有一座公元七世紀的教堂。但由於古墓的年份分別頗大，最近的一副石棺可以追溯到 10 世紀，表明墓地使用了約 700 年。

他們目前的假設是，這棟房子建在中世紀教堂的遺址上，而教堂又建在一座紀念泉水的異教寺廟上。

儘管地下室有幾處露出地面的岩石，但大多數墳墓都是平行排列的。羅馬時期的死者被面朝上埋在木製圍欄裡，但現在已經腐爛。然而，墨洛溫王朝陵墓中的 10 具屍體被埋在獨特的石膏石棺中，並排排列成扇形。

考古人員還發現了 10 個來自法蘭克領地墨洛溫王朝早期（大約持續 476 年至 750 年）的石膏石棺。（archeodunum.com）

石棺最初被一塊雕刻精美的軟石塊覆蓋，石塊現已破碎，石棺表面似乎雕刻着玫瑰花結和兩個十字架，一個是拉丁十字架，另一個是刻在圓圈中的十字架。專家指出，這種圖案在墨洛溫王朝的墓葬中十分常見，在那個時代的教堂也是如此。

儘管在法蘭西島其他遺址發現的墨洛溫王朝墓葬有時經過裝飾，而且往往包含多個人的遺骸，但根據考古公司的聲明，在巴黎南郊發現的大多數棺材都沒有裝飾，每個棺材都包含一個人的遺骸。

目前，研究人員正在進一步分析以確認墓地主人的性別、年齡，以及相關線索，包括生前的健康狀況和飲食習慣等。