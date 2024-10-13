看好中國阿根廷發展　總統米萊任內對華轉軚　否決數宗反傾銷裁決

10月12日，中國貿易救濟信息網發布消息稱，阿根廷對華微波爐作出反傾銷終裁，決定不徵收反傾銷稅。



2024年9月28日，阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），阿根廷總統米萊（Javier Milei）在集會上做手勢。（Reuters）

消息顯示，9月30日，阿根廷經濟部工業和貿易秘書處發布2024年第300號公告，對原產於中國的微波爐作出反傾銷否定性終裁，裁定涉案產品存在傾銷，但未對阿根廷國內產業構成實質性損害或損害危險，決定不徵收反傾銷稅。涉案產品為容量不超過45升、無論是否配有烤架、機械和數字的非嵌入式微波爐，涉及阿根廷稅號8516.50.00項下的產品。公告自發布之日起生效。

5月23日，阿根廷經濟部發布2024年第91號公告稱，應阿根廷企業NEWSAN S.A、RADIO VICTORIA ARGENTINAS.A.和BGH S.A.提交的申請，對原產於中國的微波爐啟動反傾銷調查。

反傾銷的決定少了，不反傾銷的決定多了

觀察者網查詢商務部網站發現，阿根廷總統米萊（Javier Milei）2023年12月11日宣誓就職以來，阿根廷已決定對4類中國產品不採取最終反傾銷措施、取消反傾銷稅。

除微波爐外，阿根廷還決定對中國合成纖維經編針織布、電梯不採取最終反傾銷措施。

4月30日，中國駐阿根廷共和國大使館經濟商務處稱，4月25日，收到阿根廷經濟部貿易副國務秘書處照會，通告根據該部2024年4月22日第9/2024號決議，決定結束對原產於中國的合成纖維經編針織布的反傾銷調查，不對該產品採取最終反傾銷措施。

7月3日，中國駐阿根廷共和國大使館經濟商務處收到阿根廷經濟部工業和貿易國務秘書處照會，通告根據該部2024年7月1日第141/2024號決議，決定結束對原產於中國的電梯的反傾銷調查，不對該產品採取最終反傾銷措施。

此外，阿根廷近日還取消了對華洗碗機的反傾銷稅。

10月10日，中國商務部網站發布消息稱，9月30日，阿根廷經濟部發布2024年第960號公告，決定終止對原產於中國的洗碗機的反傾銷日落覆審調查，取消原54%的反傾銷稅。

徵收54%的反傾銷稅是阿根廷政府於2018年做出的決定。

2018年4月24日，中國駐阿根廷經商參處收到阿根廷生產部貿易便利化司照會，通告根據該部2018年4月20日第173/2018號決議，決定結束對原產於中國和土耳其的家用洗碗機的反傾銷調查，採取最終反傾銷措施，對原產於中國的家用洗碗機徵收54%的反傾銷從價稅，有效期為5年。

但與此同時，2024年阿根廷對華彈簧減震器、保溫瓶、牛仔布啟動了反傾銷覆審調查，並決定繼續維持對原產於中國的「餐刀、叉和勺具」反傾銷措施。

近年來，阿根廷不斷對華產品進行反傾銷調查。觀察者網查詢中國商務部網站發現，2023年，阿根廷對華取暖器、電風扇等8類產品採取最終反傾銷措施，對華拉鏈、電梯啟動反傾銷調查，對華電動機等5類產品啟動反傾銷覆審調查；2022年，該國對華可鍛鑄鐵管件等13類產品採取最終反傾銷措施，對華自行車等6類產品啟動反傾銷調查，對華電風扇等6類產品啟動反傾銷覆審調查；2021年，該國對華鞋類產品、太陽眼鏡等12類產品採取最終反傾銷措施，對華聚甲基丙烯酸甲酯制板等4樣產品啟動反傾銷調查，對華捲尺等5類產品啟動反傾銷覆審調查。

如果2024年沒有再新增，那麼僅從案件數量來看，2024年的4項反傾銷覆審或維持反傾銷措施，很可能是近年的最低值。

而與前述的2024年4起不採取反傾銷措施或取消反傾銷稅的案例相比，在2021至2023年的三年間，該國總共也只決定對5類中國產品不採取最終或臨時反傾銷措施、取消反傾銷稅：對陶瓷潔具、自行車、摩托車用齒輪鏈條不採取最終反傾銷措施，對鋼製門不採取臨時反傾銷措施，取消對原產於中國的聚對苯二甲酸乙二醇酯徵收反傾銷稅。

這些變化發生在長期加強貿易保護的阿根廷，似乎並不尋常。

2014年8月28日，2014年南京夏季青年奧運閉幕式在南京舉行，圖為中國和阿根廷國旗一覽。（Getty）

據中國商務部網站和新華網消息，自2008年以來，阿根廷政府先後出台了一系列貿易限制措施，同時實施「進口替代」戰略，幫助本國企業擴大市場份額。2012年2月，該國政府宣布進一步強化貿易保護和進口限制措施，除反傾銷和保障措施外，還新設立了進口提前申報制度，即阿進口商在進口所有商品前都需在阿聯邦公共收入管理局的網站上填寫進口提前申報單，詳細註明所進口商品的種類和數量，獲政府批准後才可購匯，同時進口商還需憑政府批准的提前申報單號碼方可辦理進口通關手續。

米萊轉向？

米萊在競選期間曾針對阿中關係的未來發表爭議性言論。他此前聲稱拒絕與中國、巴西和俄羅斯等「共產主義者」合作，轉而支持加強與美國和以色列的關係。他甚至還將中國形塑為「刺客」（assassin），並叫囂道：「你願意和刺客做交易嗎？」

他當時的這些表態，不免令人擔心中企未來是否會面臨更嚴苛的反傾銷審查。

不過，在當選總統後，米萊的對華立場出現了180度大轉彎，不僅強調阿根廷新政府高度重視阿中關係，還表示將繼續堅定奉行一個中國原則，阿方願進一步促進兩國經貿、人文等各領域交流合作深入發展等。

2024年9月24日，美國紐約，阿根廷總統米萊在聯合國大會發表講話。（Reuters）

米萊4月表示，中國和阿根廷的貿易關係「一點都沒有改變」，他無意改變兩國之間的貨幣互換協議。「我們一直說我們是『自由主義者』，如果人們想和中國做生意，他們可以。」

從反傾銷案件的數量變化來看，米萊政府在這方面也沒有表現得更為激進，反而還有所「收斂」。

他9月在接受採訪時，還對中國續簽貨幣互換協議表示感謝，將中國描述為「有趣的貿易夥伴」，並自曝將於2025年1月訪華。

北京周報網指出，米萊自曝將訪華的消息在國際社會上引起了關注。輿論紛紛猜測這將是米萊對中國的「求和」之舉還是「求財」之舉。

從阿根廷國內媒體輿論來看，米萊訪華的主要目的可能包括尋求經濟合作與投資，可能會探討加強中阿在農業、礦產資源，尤其是鋰礦開採等領域的合作。阿根廷擁有世界第三大鋰儲量，而鋰是電動車電池的關鍵組成部份。中國在阿根廷的投資主要集中在基礎設施、能源以及新能源產業三大領域，米萊政府可能尋求中國在電動車領域以及其他關鍵領域的投資，以促進阿根廷的經濟發展和就業。

「實際上，從中阿兩國經貿合作情況來看，無所謂『求』與不『求』，中阿之間是平等互利互惠的合作夥伴。中阿之間發展正常友好的經貿投資往來，對兩國都有利。」北京周報網寫道。

8月18日，美媒《華爾街日報》刊文稱，米萊發現自己難以與中國脫鈎，對華採取了更務實的態度，在保持與美國更密切的關係的同時，也認為中國的投資和貿易對阿根廷的未來至關重要。

港媒10月5日援引阿根廷非營利組織中阿觀察站分析專家朱斯托的分析稱，米萊改變語氣，可能是因為對美國的回應感到惱火。他進一步表示：「我認為米萊從來沒有理解過美國外交政策的本質和動態。他原先認為，只要與美國表達完全一致就足以獲得美國的財政支持和投資。但事實並非如此。」

朱斯托認為，阿根廷的經濟挑戰進一步促進了米萊立場轉變。阿根廷官方數據顯示，2024年9月，52.9%的阿根廷人處於貧困狀態。與米萊上任時的2023年下半年相比，這一比例上升了11個百分點。

據朱斯托推測，除電動車領域外，米萊的北京之行可能會開啟中國對阿根廷其他關鍵領域的投資，比如鋰礦開採。目前，阿根廷擁有全球21%的已知鋰儲量，鋰是電動車電池的關鍵組成部份。

據悉，中國是阿根廷第二大貿易夥伴，僅次於其鄰國巴西，同時也是阿根廷的最大進口來源國。2023年，中阿兩國貿易額達到約200億美元，而阿根廷和美國則為140億美元。過去20年，隨着中國在礦業、石油和天然氣、金融和建築領域的投資，阿根廷對中國的出口增長了8倍。

據中國外交部網消息，9月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間會見阿根廷外長蒙迪諾（Diana Mondino），阿總統府秘書長卡琳娜、經濟部長卡普托等參加。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年4月30日在北京同阿根廷外長蒙迪諾（Diana Mondino）舉行會談。（中國外交部）

王毅表示，中方始終高度重視中阿關係，對阿政策保持連續性和穩定性。很高興看到發展對華關係已成為阿國內超越黨派的社會共識。雙方要繼續將中阿關係置於彼此對外政策重要位置，不斷深化政治互信，着眼雙邊關係的戰略性和全面性，使之更富韌性、更具活力，這是兩國人民的共同期待，符合雙方的根本和長遠利益。中阿經濟高度互補，兩國務實合作有着堅實基礎。中方願繼續做阿根廷的好朋友和發展進程中的好夥伴，拓展各領域合作，共享發展機遇。

蒙迪諾表示，阿中友誼源遠流長，推動阿中關係發展是兩國的共同目標。阿根廷已換了新車，走上新路，有了新的駕駛員，對發展前景充滿信心。中國是阿根廷第二大出口目的地，阿方高度重視中國市場，歡迎中國企業赴阿投資興業，希望不斷拓展兩國經貿合作，為阿根廷人民帶來更多福祉。阿根廷願積極參與拉中合作，這有利於拉共體國家實現更大發展。

本文獲《觀察者網》授權轉載

