阿根廷總統對中國態度軟化　米萊：擬明年1月訪華

阿根廷總統米萊（Javier Milei）9月28日透露將於2025年1月訪問中國，顯示米萊就任總統後對華態度出現明顯轉變。



港媒5日報道，米萊28日接受電視台訪問時透露上述消息。米萊在採訪中率先對中國續簽貨幣互換協議表示感謝，並稱這將使阿根廷能夠履行對國際貨幣基金組織（IMF）的義務。

阿根廷央行2024年6月，宣布中國同意與阿根廷續簽價值350億人民幣（380億港元）的貨幣互換協議，將協議有效期延長12個月。

2024年9月28日，阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），阿根廷總統米萊（Javier Milei）在集會上做手勢。（Reuters）

米萊回憶道，當時他們和中國大使開個會，他們第2天就解除貨幣互換交易的封鎖。

米萊對此感到「非常驚訝」，並把中國描述為非常有趣的商業夥伴，他並透露將於明年1月訪華。

米萊這番言論與過去形成鮮明對比，他曾在競選總統時形容中國是「刺客」，並發誓上台後優先考慮與美國等西方盟友的關係。不過米萊在2023年12月上台後，持續軟化對華表態。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年4月30日在北京同阿根廷外長蒙迪諾（Diana Mondino）舉行會談。（中國外交部）

米萊2024年4月接受彭博社專訪談到對華關係時，語氣比競選時「更務實、更溫和」。米萊稱，中國和阿根廷的貿易關係「一點都沒有改變」，他無意改變兩國之間高達180億美元（1,390億港元）的貨幣互換協議。

他表示，「我們一直說我們是自由主義者，如果人們想和中國做生意，他們可以」。

當時彭博社報道就形容：「要放棄中國很難，即使對阿根廷的無政府資本主義者來說也是如此。」

2014年8月28日，2014年南京夏季青年奧運閉幕式在南京舉行，圖為中國和阿根廷國旗一覽。（Getty）

中國是阿根廷第2大貿易夥伴，僅次於鄰國巴西，同時也是阿根廷的最大進口來源國。2023年中阿兩國貿易額約200億美元，而阿根廷和美國的貿易額則為140億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

