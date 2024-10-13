李強訪越南晤范明政　中越簽10項協議　涵蓋農業合作與二維碼支付

路透社10月13日報道，中國國務院總理李強在越南正式訪問期間，中越兩方10月13日簽署10項協議，包括中越農業合作與跨境二維碼支付等。



中國是越南最大貿易夥伴，也是越南製造業的重要進口來源。今年前三季度，兩國的雙邊貿易額按年增長21%，達到1,480億美元（約11,499億港元）。

中國國務院總理李強抵達越南河內開始正式訪問。（新華社）

李強與越南總理范明政結束會晤後，舉行簽字儀式。此前一天，李強已與越共中央總書記、國家主席蘇林會晤，雙方達成共識，同意進一步加強經濟合作及農產品貿易。

越南國營傳媒報道，范明政要求中國促進與越南的農產品貿易，向越南農產品開放大門並加強邊境通關。

2024年10月10日，李強會見越共中央總書記、國家主席蘇林。（新華社）

雙方還簽署一份關於跨境鐵路連接項目現場勘察進展的文件。儘管中越雙方多次表示有意推進鐵路連接的項目，但尚未公布具體計劃或升級項目的預估成本。

目前中越鐵路主要依賴於連接中國雲南省昆明與越南河內及港口城市海防的軌道系統。這條鐵路由法國殖民時期在越南修建，至今仍在使用，而中國國內部分已升級為高速鐵路。

越南國家支付公司與中國銀聯國際12日簽署協議，旨在推動兩國間的跨境支付系統的建設與發展。