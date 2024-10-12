李強晤黃循財　稱中國新加坡要拉緊經貿紐帶

當地時間中國國務院總理李強10月11日在萬象出席東亞合作領導人系列會議期間會見新加坡總理黃循財。



根據新華社，李強表示，長期以來，中新保持密切、良好的高層交往，兩國領導人就事關雙方長遠利益的戰略性問題深入交換意見，共商發展大計，這是中新推進發展兩國關系的獨特優勢和重要保障，中方願同新方延續這一優良傳統，加強戰略溝通協調，堅定支持彼此維護核心利益，持續築牢政治互信基礎，把握好中新關系的正確方向。

李強指，當前，中新都處在國家發展建設的關鍵時期。明年兩國將迎來建交35周年，中方願同新方以此為契機，加強發展對接，發揮互補優勢，堅持以高質量、前瞻性引領兩國全方位合作，雙方要拉緊經貿紐帶，積極發掘更多利益聯結點、合作增長點，拓展先進制造、數字經濟、人工智能等前沿領域合作，加深教育、文旅、青年、地方交流合作，更好促進共同發展，中方願同新方加強多邊協調配合，堅持開放包容，堅定促進貿易投資自由化便利化，加快推進區域經濟一體化進程，共同維護亞洲和平穩定發展。

黃循財表示，當前新中關系發展勢頭良好，各領域合作取得長足進展，高度契合新中「全方位高質量的前瞻性夥伴關系」定位，新方堅定奉行一個中國政策，反對「台獨」，不會被任何「台獨」勢力所利用，新方願同中方密切高層交往，持續增進互信，推進經貿、數字經濟、第三方市場等領域合作，密切人文交流。新方支持中方加入《全面與進步跨太平洋夥伴關系協定》和《數字經濟夥伴關系協定》，願同中方保持國際多邊事務溝通協調，共同反對保護主義，為促進地區和平、穩定和繁榮作出更大貢獻。