SpaceX星艦再試飛 機械臂「筷子夾火箭」首成功回收助推器｜有片
撰文：官祿倡
出版：更新：
Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）10月12日第五次試飛「星艦」（Starship）巨型火箭。火箭順利升空後，發射平台上機械臂裝置則首次成功回收下降的助推器，畫面就像筷子夾住火箭。
「星艦」（Starship）巨型火箭總長120米，直徑約9米，總體上可分為兩大部份，其中飛船本體加裝在第二級助推器上。第一級助推器（Super Heavy booster）主要推動它們升入空中，隨後分離。
第一級助推器高約70米，在助推「星艦」升入空中約74公里後分離，隨後沿預定軌道緩緩下降。第二級助推器將繼續攜帶飛船升入太空，預料將降落在澳洲以西的印度洋附近。
今次是SpaceX首次嘗試使用機械臂將第一級助推器捕獲。
Elon Musk：與特朗普一同重返遇刺現場出席競選集會SpaceX：北極星黎明號完成5天太空之旅 安全返回地球SpaceX龍飛船發射升空 搭載兩名太空人往國際太空站｜有片SpaceX成功發射Polaris Dawn 商業太空團直播出艙太空漫步｜有片