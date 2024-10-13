SpaceX星艦再試飛　機械臂「筷子夾火箭」首成功回收助推器｜有片

Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）10月12日第五次試飛「星艦」（Starship）巨型火箭。火箭順利升空後，發射平台上機械臂裝置則首次成功回收下降的助推器，畫面就像筷子夾住火箭。



「星艦」（Starship）巨型火箭總長120米，直徑約9米，總體上可分為兩大部份，其中飛船本體加裝在第二級助推器上。第一級助推器（Super Heavy booster）主要推動它們升入空中，隨後分離。

第一級助推器高約70米，在助推「星艦」升入空中約74公里後分離，隨後沿預定軌道緩緩下降。第二級助推器將繼續攜帶飛船升入太空，預料將降落在澳洲以西的印度洋附近。

今次是SpaceX首次嘗試使用機械臂將第一級助推器捕獲。

2024年10月13日，在美國德州，SpaceX成功回收火箭助推器（Reuters）