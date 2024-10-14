美國宣布為以色列部署薩德反導系統 將派遣美軍操作
撰文：蕭通
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美國國防部10月13日表示，針對伊朗近期對以色列的導彈攻擊， 國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）在美國總統拜登（Joe Biden）指示下，授權在以色列部署薩德導彈防衛系統（THAAD），並派出操作該系統的美軍，以協助提升以色列的防空能力。
美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）發聲明重申，美國支持以色列的自我防禦，並保護當地美國國民免受伊朗及與其盟友攻擊，今次部署進一步突顯美國信守承諾。
伊朗外長阿拉格希（Abbas Araqchi）同日稍早時間警告，美國倘在以色列部署士兵以操作薩德系統，將置其於危險之中。他強調，伊朗為捍衛人民和國家利益，並沒有設定紅線。
目前尚未知薩德系統何時到達。以色列陸軍發言人Nadav Shoshani拒絕透露時間表，但感謝美國的支持。
薩德被視為「愛國者」系統的互補系統，但其防禦區域更廣泛，可以攔截150至200公里範圍內的目標。
伊朗4月曾向以色列大規模發射導彈和無人機，並於10月1日向以色列發射180多枚導彈。雖然大多數導彈被攔截，但也有部份突破防禦系統。
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