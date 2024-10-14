真主黨無人機襲以軍北部訓練營　至少4士兵死亡逾50傷

黎巴嫩真主黨10月13日發表聲明稱，當天向以色列北部賓亞米納（Binyamina）的以軍營地發動無人機襲擊。以色列軍方證實，真主黨無人機造成4名士兵死亡、7人重傷。《以色列時報》報導，今次襲擊造成58人受傷，以軍表示已通知家屬。以色列緊急醫療機構紅大衛盾會（Magen David Adom）則指有61人受傷，有37人需由被救護車或直升機分送8間醫院。



2024年10月13日，以色列北部賓亞米納（Binyamina）遭到黎巴嫩真主黨（Hezbollah）以無人機襲擊，有傷者需由飛機送院。（Reuters）

2024年10月13日，以色列北部賓亞米納（Binyamina）遭到黎巴嫩真主黨（Hezbollah）以無人機襲擊，傷者分送到附近多間醫院。（Reuters）

以色列媒體此前報道，無人機是在真主黨火箭彈的掩護下從黎巴嫩發射，真主黨共向以色列發射了3架無人機，當中兩架被擊落。遇襲的賓亞米納位於海法以南約33公里，出事時並未響起防空警報，以軍正對此展開調查。

以軍未公布更多細節，但社交平台流傳的畫面顯示，多名傷者似乎當時身處食堂，食堂屋頂有破洞，地面血跡斑斑。

真主黨附屬的al-Manar電視台報道，真主黨是對賓亞米納的戈蘭尼旅（Golani Brigade）訓練營地發動攻擊。此次行動是為了報復以色列，特別是對黎巴嫩首都貝魯特的襲擊。

於當天稍早時間，以軍發聲明說，截至當日下午3時，約有115枚真主黨的「發射物」從黎巴嫩進入以色列。