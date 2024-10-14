以軍否認強闖聯黎部隊營地 稱坦克遭真主黨攻擊被迫退入
撰文：蕭通
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聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，聯黎部隊）繼日前被以軍攻擊後， 10月13日再指控對方強闖營地，且附近有數次炮彈爆炸，造成15人吸入煙霧不適。 以軍其後解釋，稱由於真主黨（Hezbollah）發射反坦克導彈、造成25人受傷，地點非常接近聯黎部隊一個哨所，一輛正協助疏散傷兵的坦克被迫退入部隊哨所。
聯黎部隊表示，於13日黎明前，營地大門遭兩輛以色列「梅卡瓦」（Merkava）主戰坦克摧毀，然後強行闖入。坦克離開後，有砲彈約在100米外爆炸，濃煙瀰漫整個營地，15名已戴上防毒面具的人員，仍感不適需接受治療。
以煙幕掩護傷兵撤離 稱未威脅維和部隊安全
以軍發言人Nadav Shoshani及後強調，真主黨在聯黎部隊營地外設有地道埋伏，並向以軍進行襲擊。以軍坦克並非襲擊或強闖營地，而是在面對猛烈火力、大規模傷亡的情況下後退。他又稱，為掩護受傷士兵撤離，因逃使用煙幕，相關行為未對聯合國維和部隊構成危險。
聯黎部隊約有一萬多人，當中以意大利逾千士兵最多。 同日意大行總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話時，對聯黎部隊近日遭到攻擊表示不滿，直言不可接受。
內塔尼亞胡表示遺憾，稱以色列將盡最大努力防止聯黎部隊傷亡，但同時將致力贏得戰爭。
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