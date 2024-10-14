北海道預計10月19日迎初雪　專家警告：「雪蟲」或再次來襲

根據日本最新天氣預報，冷空氣將在10月19日南下，北海道內陸可能降雪。然而，當地昆蟲專家警告，今年氣候條件同樣有利「雪蟲」繁殖，去年侵擾北海道的雪蟲蟲害可能再次爆發。



雪蟲學名為「Prociphilus oriens」，屬於蚜蟲科的一種，是出現在北海道與東北地區的小蟲，平常出現在郊區或山間等人煙較為稀少的地方。這種小蟲遠看像白色，一般在10月至12月開始出現，不久後當地就會下雪，故而得名。

雪蟲帶有一種獨特的臭氣，數量太多便形成令人難以忍受臭味，在居民或觀光客較多的地區，更可能引起感染。北海道札幌市等多地去年曾出現大量雪蟲，當地居民在受害區域行走時不得不用手趕走或遮住臉、以免它們進入眼睛或嘴巴。

據北海道大學名譽教授、生物學專家秋元信一稱，雪蟲蟲害與夏季氣溫密切相關。當夏季到秋季溫度持續較高時，其繁殖活動會更加活躍，雪蟲從幼蟲到成蟲的發育時間亦會縮短，令其數量呈指數級增長。而今年夏季至秋季的高溫和適度降雨亦滿足雪蟲繁殖的條件。

專家指，有些人可能會對雪蟲出現過敏反應。醫生表示，雪蟲液體會令傷口過敏，萬一遇到，應避免直接拍打。若雪蟲飛入眼，切忌不要捽眼，應用清水沖洗，如果有感覺雪蟲進入眼睛深處，應盡快求醫。