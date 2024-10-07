北海道無頭屍案｜女疑犯7分鐘恐怖錄音曝光　控父親「殺了妹妹」

日本北海道札幌市知名紅燈區薄野某間酒店，去年（2023）發現一具無頭男屍。當地警方多日追查後，以遺棄和損傷屍體、殺人等罪嫌，逮捕和起訴涉案女疑兇田村瑠奈與其父母。



此案1日在北海道札幌地方法院進行第4次審理，法庭上播放女嫌過去7分鐘恐怖錄音，她甚至指控父親「殺了妹妹」。

札幌中央警察署捜査總部表示，田村一家三口涉嫌重大，依殺人嫌疑將三人再次逮捕。（YouTube@STVニュース北海道）

62歲男子去年在札幌酒店遭到殺害。（Twitter@puutiso）

田村瑠奈（HBC北海道放送）

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綜合《NEWS POST SEVEN》等日媒報道，札幌中央區薄野某間酒店的工作人員，去年7月2日在客房浴室中發現一具無頭男屍，死者是62歲上班族浦仁志。

警方多日追查後，依遺體損壞、殺人等罪名逮捕30歲女子田村瑠奈、她的母親田村浩子和精神科醫師父親田村修，隨後於田村家中浴室發現死者腐爛的頭顱。

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田村修1日出庭時，播放過去勸女兒去精神科就診的錄音作為證據。在7分鐘的錄音檔案中，可以聽到田村瑠奈憤怒吶喊「你快點去死吧」、「遲早要把你們都殺了，這是支撐我活下去的動力」、「You kill me」，以及許多毫無意義的吶喊聲。瑠奈還指控父親「殺了妹妹卻不負責任」。

田村修解釋，女兒擁有「辛西亞」、「露露」等多個人格，當時身為「辛西亞」的她，指控父母殺了妹妹「瑠奈的靈魂」。

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田村修因協助女兒作案而遭檢方起訴，但他1日表示對女兒的犯案計劃毫不知情。他指出，儘管女兒之前就嚷嚷要殺害死者，但他不認為她會真的執行計劃。

當田村瑠奈2023年7月1日晚間外出作案時，他也不知道女兒外出的目的。直到他接女兒回家時，在家中玄關才得知女兒帶了「人頭」回家。

針對他協助女兒拍攝損毀死者頭部的影片，他表示，擔心停止拍攝女兒會情緒失控。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】