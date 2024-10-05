日本北海道超大眼飛鼠cute爆　網友驚呼世上最可愛動物

日本飛鼠（Ezo flying squirrel)，生長在北海道一帶，屬夜行穴居型動物，白天都不出門，常躲在樹洞裡，晚上才跑出來散步。日本有一位攝影愛好者，在其IG帳戶分享大量北海道飛鼠的影片，有網民認為牠們是世上最可愛的動物。



日本攝影愛好者Isobo分享北海道飛鼠在樹洞裡爬出怕入的趣緻表情：

雖然牠們名叫飛鼠，但其實牠們並不會「振翅高飛」，而是展開像滑翔翼的手足在樹林內滑行。

而因為喜歡牠們躲在地底、樹洞穴裏，所以尖尖的小爪掌會像鏟子般不斷挖，把地底鑽出一條飛鼠的地下通道，連接到牠棲息的地方，甚至還會挖出支線用來覓食。而樹洞也是牠對外探頭觀察和休憩的地方。

有時因樹洞洞口較大，會同時彈出數隻飛鼠，一起在樹洞口探頭觀察。圓圓大眼讓不少網友誇獎牠們是世上最可愛的動物。

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