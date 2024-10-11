遊日注意｜北海道再現雪蟲災害　專家：若飛入眼勿捽｜有片

日本北海道是港人冬天熱門的旅遊目的地，不過隨着氣候變暖衍生出許多問題。去年10月，北海道就迎來一大幫「雪蟲」（日文為yukimushi，學名為Prociphilus oriens），讓當地居民十分困擾。近日北海道已有居民在網上分享影片，去年來襲的「不速之客」雪蟲再次回歸。有專家就建議，切勿拍打雪蟲，萬一飛入眼，切忌不要捽眼。



北海道名寄市北國博物館在社交媒體分享拍到的雪蟲影片：

雪蟲是出現在北海道與東北地區的小蟲，平常出現在郊區或山間等人煙較為稀少的地方。一般來說，雪蟲在10月至12月會開始出現，不久後當地就會下雪故而得名。

北海道札幌市多地2023年曾出現大量雪蟲，導致當地居民大呼困擾。

日本北海道札幌市2023年10月出現大量雪蟲，對民眾造成困擾。圖為2023年10月29日在網上流傳的雪蟲影片截圖。（X/Twitter@takino_official）

一名北海道的網民分享在樹林看到大批雪蟲的影片：

雪蟲從遠處看起來像白色，但近看會發現，牠們其實是黑色且帶有翅膀的小蟲。牠有一種獨特的臭氣，如像是放久變質的油，如數量太多，臭味令人難以忍受。

有眼科醫生表示，雪蟲液體會令傷口過敏，萬一遇到，應避免直接拍打。而萬一雪蟲飛入眼，切忌不要捽眼。應用清水沖洗，如果有感覺雪蟲進入眼睛深處，應盡快求醫。