朝鮮疑準備炸毀通往韓國道路　韓國：若挑釁將強力還擊

韓國媒體10月14日報道，韓國軍方表示，朝鮮日前宣布切斷與韓國的所有公路和鐵路聯繫後，疑似正準備炸毀連接朝韓的京義線及東海線道路。韓方稱若挑釁將強力還擊，正密切監察相關活動，採取安全措施保護韓國軍隊和人民。



朝鮮人民軍 (KPA) 9日宣布，要將朝鮮領土與韓國領土「完全分開」，並表示已向駐韓美軍發出電話信息，以「防止關於防禦工事項目的任何誤判和意外衝突」。

韓國參謀長聯席會議（JCS，韓參聯）表示：「朝鮮人民軍10月9日發布聲明後，朝鮮軍方一直在京義線和東海線沿線的道路上開展疑似與爆炸有關的活動。」

朝中社2024年8月4日發布的這張照顯示，朝鮮領袖金正恩出席儀式，慶祝向朝鮮軍隊交付新型戰術彈道導彈。儀式在朝鮮一個未公開的地點舉行。（KCNA via REUTERS）

韓參聯發言人李成俊（Lee Sung-jun，音譯）上校說：「（朝鮮的爆炸）可能最早於今天發生，如果朝鮮進行挑釁，我們將根據自衛權進行強烈力還擊。」

李成俊表示，朝鮮可能會在聯繫朝韓的道路上進行爆破或有其他挑釁行為，例如發射太空火箭，以改變最近與韓國的局勢走向。

韓參聯表示，正在密切監視軍事分界線以北發生的活動，並為軍隊和韓國人民尋求安全措施。

朝中社2024年9月10日發布照片，朝鮮領導人金正恩在平壤發表演說。（Reuters）

兩條線路以公路和鐵路連接著朝鮮與韓國。京義線連接韓國西部的坡州市與朝鮮開城，東海線則在東部海岸線上。

朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正12日發表談話，譴責韓國使用無人機滲透平壤，警告若再次侵犯朝鮮領空，朝方將採取強而有力的報復行動。