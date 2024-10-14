澤連斯基指朝鮮向俄派兵　籲更多支援防止戰爭擴大

英國媒體報道，10月13日烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）譴責朝鮮向俄羅斯軍隊派遣兵力，並再次呼籲盟友提供更多支持，以防止「更大規模的戰爭」。俄羅斯則否認朝鮮派兵參戰。



「我們看到俄羅斯與朝鮮等政權之間的聯盟正日益加深，」澤連斯基說，「這不僅僅是轉移武器，實際上是朝鮮士兵轉移到佔領者武裝部隊的問題。」

他補充道：「在這種情況下，很顯然我們和合作夥伴的關係需要發展。前線需要更多資源，我們討論的是向烏克蘭提供更多遠程能力，以及給烏克蘭軍隊更多持續性補給，而不只是一份軍事裝備清單。」

普京2024年6月19日訪問朝鮮，與金正恩會面（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

韓國國防部長金龍顯10月8日稱，朝鮮「很有可能」部署軍隊幫助俄羅斯應對烏克蘭戰爭。他還在11日國會聽證會上表示，有關朝鮮軍官在烏克蘭對俄軍控制領土的襲擊中喪生的報導很可能是真的。

10日，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被採訪問到朝鮮是否派兵前往烏克蘭作戰時說：「聽上去像又一個假新聞。」