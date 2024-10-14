韓國兩警前往持刀傷人案現場後「逃離」　法院裁定解僱合理

韓國仁川南洞一棟公寓2021年11月發生持刀傷人案，接報到場的兩名警察在未有制服施襲者或保護受害人的情況下就「拋棄」他們離開，被指是逃離現場，引發爭議，事後遭受解僱，兩人入稟法院，韓國法院10月10日裁定解僱合理。



綜合《首爾新聞》、《國民日報》等韓媒13日報道，案件發生於2021年11月15日下午，當時住在5樓的50多歲施襲男子因噪音問題，向住在3樓的一家3口揮刀，50歲男警與26歲女警接報到場，兩人在既未有制服施襲者、也未有保護受害人的情況下，就離開現場，事後備受公眾抨擊。

韓國仁川南洞一棟公寓2021年11月發生持刀傷人案，警察接報到場（截圖）

50歲男警辯指，當時大樓內的無線電訊號不佳，想要使用無線電訊號，所以走出公寓。至於26歲女警則稱「看到噴出的血液，就進入眼前一黑的狀態，不記得當時情況」。

韓聯社指，事件造成有傷者被凶器刺傷頸部後昏迷不醒，施襲男子最終因涉嫌殺人未遂被捕，判囚22年。

男女警因疏忽職守而遭解僱，並被判處1年有期徒刑，緩刑3年，兩人就解僱問題入稟法院，法院最終指兩人當時持有配槍，佔有優勢，完全可以制服施襲者，指其應對不力，並損害警察聲譽，裁定兩警敗訴。