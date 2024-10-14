下一個LISA？柬埔寨12歲公主能歌善舞　傳將赴韓國當練習生追夢

柬埔寨12歲小公主諾羅敦．珍娜（Norodom Jenna）精通5種語言，外型甜美又能歌善舞，曾在時尚大騷演唱，還在中國節目演出或參演電影，如今傳出她計劃到南韓當練習生，成為樂壇最靚焦點。



諾羅敦．珍娜為柬埔寨諾羅敦王朝的公主：（按圖了解）

柬埔寨諾羅敦王朝12歲公主諾羅敦．珍娜擁有超強家世背景和語言、表演能力，她未來將赴南韓當練習生。（Instagram / @jnnanrdm）

柬埔寨諾羅敦王朝12歲公主諾羅敦．珍娜擁有超強家世背景和語言、表演能力，她未來將赴南韓當練習生。（Instagram / @jnnanrdm）

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珍娜常在社群平台上透露自己熱愛K-POP，除了超強王室背景，她擁有柬法混血面孔、絕佳語言能力以及甜美嗓音，網友認為，可與現在炙手可熱的女星LISA、女團(G)I-DLE成員Minnie相比，且LISA、Minnie正好也是出身東南亞，珍娜要在韓國出道的成功機會或許不低。

珍娜除了有歌手和模特兒經歷，她也和「緬甸水行俠」、外號「地表最帥和尚」的男星白英他空（Paing Takhon）合演過恐怖片《鬼氣球》，該片更是柬國影史最賣座鬼片、緬甸史上最賣座外國電影，《鬼氣球》今年也會在台灣上映。

說到珍娜的家庭背景，珍娜2012年於法國巴黎出生，母親是柬埔寨公主諾羅敦．巴菲麗（Norodom Bophary），父親是法國富豪，也是王子諾羅敦．查拉彭（Norodom Chakrapong）的孫女、已故國王諾羅敦．辛罕那（King Norodom Sihanouk）之曾孫女。

她3歲時隨家人搬回柬埔寨居住，通曉高棉語、英語、法語、泰語和中文，小小年紀就已演、藝、歌三棲，擅長歌舞，簡直就像真人版「迪士尼公主」。

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