SpaceX下一步回收星艦？　英媒列Elon Musk上火星藍圖To Do List

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索技術公司（SpaceX）10月12日第五次試飛「星艦」（Starship）巨型火箭，並成功回收第一級助推器。英媒預料SpaceX今後計劃，認為他們下一步將這項技術用於回收飛船，還將用來發射衛星。



2024年10月13日，在美國德州，SpaceX成功回收火箭助推器（Reuters）

英國廣播公司（BBC）12日報道，SpaceX計劃讓第二級助推器運用這項技術，不過與今次回收第一級助推器的工作略有不同，預料第二級助推器將在沒有機械臂捕獲的情況下，攜帶飛船並在距地面一定距離時調整角度，垂直降落在發射台上。

馬斯克旗下還開發有名為星鏈（Starlink）的衛星通訊系統，其中衛星壽命僅有5年，若想維持星鏈不停運作，按時更換衛星是一大難題。報道指，SpaceX還計劃讓「星艦」搭載適用於星鏈的衛星，讓「星艦」發射這些衛星進入太空以補充星鏈。

▼馬斯克在社交平台發布發射平台機械臂捕獲第一級助推器的影片

美國聯邦航空管理局（FAA）目前已批准SpaceX進行第六次試飛，但具體日期尚未確認，馬斯克此前亦指已造好第六次試飛的測試飛船。

「星艦」巨型火箭總長120米，直徑約9米，設計主要目的在於運送貨物和人員前往火星和月球，總體上可分為兩大部份。

2023年12月16日，意大利羅馬，圖為馬斯克在出席意大利總理梅洛尼旗下政黨活動中發表講話。（Reuters）

第一級助推器（Super Heavy booster）今次主要推動第二級助推器與飛船升入空中，隨後分離最後沿軌道緩緩降落，最終被發射平台上的機械臂捕獲。

「星艦」的助推器不同於傳統火箭助推器「用完即棄」，它們均被設計為可重複使用，這讓「星艦」可在短期內再次執行飛行任務成為可能。而SpaceX今次成功回收「星艦」助推器，讓研究人員向這一目標邁進。