李強晤老撾總理宋賽　盼持續發展戰略對接　加速中老鐵路沿線開發

中國國務院總理李強10月12日在老撾總理府與總理宋賽（Sonexay Siphandone）舉行會談。李強希望與老撾加強發展戰略對接，推動經貿合作繼續擴容提質，加快中老鐵路沿線開發和「一地兩檢」。



新華社12日報道，李強表示，兩國是同飲一江水、命運緊相連的好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴。在中國國家主席習近平的戰略指引下，中老命運共同體建設正不斷走深走實。

李強稱，中方始終發展與老撾關係置於周邊外交優先方向，願以中老建立全面戰略合作夥伴關係15周年為契機，進一步落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，加強政治互信，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，加強團結協作，把中老命運共同體打造得更加牢固、更具活力、更有實效，更好造福兩國人民。

2024年10月10日，老撾總理宋賽（Sonexay Siphandone）、中國國務院總理李強和馬來西亞總理安華在老撾出席第27屆東盟10+3領導人峰會。（Reuters）

李強指出，中方願同老方加強在新能源、先進製造業、數字經濟、人工智能等領域合作，發掘更多利益契合點、合作增長點，相互成就、共同發展。

李強提到，中方願進口老撾更多優質農產品，雙方要加強醫療、教育、媒體、文旅、地方等交流合作，不斷增進國民相知相親，鞏固中老世代友好。

中方祝賀老撾作為東盟輪值主席國，成功主辦東亞合作領導人系列會議，願同老方加強在聯合國、東盟、瀾湄合作等多邊機制的協調配合，積極落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

中國國務院總理李強2023年9月16日下午在廣西南寧會見老撾總理宋賽（左）（新華社）

宋賽則熱烈祝賀中華人民共和國成立75周年，高度評價中國取得的巨大發展成就，由衷感謝中方長期以來為老撾經濟社會發展提供的大力支持。

宋賽表示，兩黨兩國最高領導人2023年10月簽署構建老中命運共同體新版行動計劃，2024年是落實行動計劃的開局之年。

宋賽稱，老方願同中方共同落實兩黨兩國最高領導人重要共識，密切高層及各層級各領域交往，發揮好老中鐵路對經貿合作的拉動作用，拓展貿易、投資、農業、基礎設施建設、數字經濟等領域合作，加強人文、旅遊等領域交流合作，在國際和地區事務中相互支持、相互配合，共同維護戰略利益，推動老中命運共同體建設不斷提質升級。

李強2024年10月10日在老撾出席中國—東盟領導人會議時發言（Reuters）

中國與老撾訪問期間共同發表《中華人民共和國和老撾人民民主共和國聯合聲明》，雙方承諾將建立更高水平的政治互信、加強更高質量的互利合作以及打造更高標準的戰略協作

報道指，李強感謝對方給予的熱情友好接待，並邀請老撾領導人在方便的時候訪問中國，老方則表示感謝並愉快地接受邀請。