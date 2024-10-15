伊朗停止與美國非直接對話　稱已為所有情況充份準備

美國國防部宣布向以色列提供薩德反導系統後，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）10月14日表示，由於當前地區形勢，伊朗與美國的非直接對話已經暫停。他當天訪問阿曼時稱，阿曼一直在伊朗和美國的關係中發揮積極作用，讓兩國通過阿曼建立非直接對話。但在當前危機能被解決前，伊朗看不到與美國進行對話的基礎。



圖為2024年10月4日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在黎巴嫩貝魯特會見媒體。（Reuters）

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，阿拉格齊表示，伊朗多次表明不尋求戰爭，但強調伊朗已為可能發生的所有情況，做好了充份準備。

伊朗外交部14日發聲明稱，阿拉格齊當天和阿曼外長巴德爾（Badr bin Hamad al-Busaidi）會面，就地區事態發展磋商。雙方強調，必須採取緊急國際行動，以「制止以色列的種族滅絕和軍事侵略」。兩國外長同意加強同國際社會接觸，以維護該地區穩定與安全，防止危機和戰爭蔓延。

伊朗外交部發布的圖片顯示，阿拉格齊當天還會見了也門胡塞武裝（Houthis）發言人兼首席談判代表薩拉姆（Mohammed Abdulsalam），但伊朗未透露會晤內容。