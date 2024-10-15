美媒：內塔尼亞胡向美國「派定心丸」　稱無意打擊伊朗能源設施

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）告訴美國，以色列將襲擊伊朗的軍事目標，不會襲擊伊朗的核目標或石油目標。



《華盛頓郵報》10月14日引述美國官員說，華盛頓認為這是以色列對報復伊朗導彈襲擊保持克制的跡象。美國擔心以色列若襲擊伊朗的石油或核設施，可能引發更大範圍的戰爭。

2024年8月19日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問特拉維夫，與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤。（X@IsraeliPM圖片）

另據路透社報道，內塔尼亞胡同日否認以色列軍隊故意襲擊聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，簡稱聯黎部隊）的軍事基地，稱指控「完全錯誤」，並再次呼籲聯黎部隊撤出戰區。但聯黎部隊再次表明不會撤離。

內塔尼亞胡說，以軍在打擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝分子的同時，盡了最大的努力避免傷害聯黎部隊人員，「但確保聯黎部隊人員安全的最佳方法是聯黎部隊聽從以色列的要求，暫時遠離危險」。

聯黎部隊發言人特內蒂（Andrea Tenenti）隨後在社交平台X拍片回應，稱「我們會留在這裏。我們駐守黎巴嫩南部獲得聯合國安全理事會的授權，因此在這個地區保持國際存在並讓聯合國旗幟飄揚是非常重要的。」

他說：「我們的部隊遭到了蓄意的襲擊……各方有義務保護維和人員並確保我們部隊的安全。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

