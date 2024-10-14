聯合國黎巴嫩臨時部隊遭以軍攻擊　古特雷斯：或構成戰爭罪

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，聯黎部隊）早前遭以軍攻擊，其營地亦在10月13日被以軍強闖，附近傳出數次炮彈爆炸，造成15人吸入煙霧不適。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）同日譴責事件，指有關行為或構成戰爭罪。



古特雷斯透過發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）表示，聯黎部隊及營地永不應成為針對目標，攻擊維和人員屬違反國際法，亦可能干犯戰爭罪行。

杜加里克提到聯黎部隊營地遭以軍戰車故意闖入事件，稱對事件感到憂慮，同時敦促包括以色列國防軍（IDF）在內的各方停止任何導致維和人員受到威脅的行動。

聯黎部隊表示，於13日黎明前，營地大門遭兩輛以色列「梅卡瓦」（Merkava）主戰坦克摧毀，然後強行闖入。坦克離開後，有砲彈約在100米外爆炸，濃煙瀰漫整個營地，15名已戴上防毒面具的人員，仍感不適需接受治療。

以煙幕掩護傷兵撤離 稱未威脅維和部隊安全

以軍發言人Nadav Shoshani及後強調，真主黨在聯黎部隊營地外設有地道埋伏，並向以軍進行襲擊。以軍坦克並非襲擊或強闖營地，而是在面對猛烈火力、大規模傷亡的情況下後退。他又稱，為掩護受傷士兵撤離，因逃使用煙幕，相關行為未對聯合國維和部隊構成危險。

聯黎部隊約有一萬多人，當中以意大利逾千士兵最多。 同日意大行總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話時，對聯黎部隊近日遭到攻擊表示不滿，直言不可接受。

內塔尼亞胡表示遺憾，稱以色列將盡最大努力防止聯黎部隊傷亡，但同時將致力贏得戰爭。 他之後亦與古特雷斯通話，指聯黎部隊被真主黨（Hezbollah）當成人盾，因此要求部隊撤出黎巴嫩南部。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）13日致電以色列防長加蘭特（Yoav Gallant），重申以軍需要採取一切必要措施保障聯黎部隊及黎巴嫩軍方人員安全，並要求以色列應盡快應對加沙的人道問題。