路透社：美國警告伊朗停止針對特朗普 刺殺企圖將被視作戰爭行為
撰文：劉耀洋
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路透社10月14日引述一名匿名美國官員表示，美方已警告伊朗政府停止一切針對共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的陰謀，並表示華府將把任何謀害他的企圖視為戰爭行為。
該美國官員表示，總統拜登（Joe Biden）已定期聽取有關伊朗威脅的簡報，並指示其團隊解決伊朗針對美國公民的陰謀。
他強調，美國高級官員在拜登的指示下，已警告伊朗高層停止一切針對特朗普和美國前官員的陰謀。如果有任何勢力企圖殺害特朗普，美國將會視其為戰爭行為。
白宮國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）表示，美國多年來一直在密切關注伊朗對特朗普的威脅。
薩維特強調：「如果伊朗攻擊我們公民，包括那些正為美國服務或曾經為美國服務的人，伊朗將面臨嚴重後果」。他補充，相關機構已持續且迅速地向特朗普的保安人員更新伊朗威脅的相關訊息。
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