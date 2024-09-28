美國大選｜司法部起訴3伊朗黑客 涉網絡攻擊特朗普競選團隊
撰文：劉耀洋
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美國司法部9月27日宣布起訴3名伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）成員，3人涉嫌網絡攻擊、竊取共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）競選團隊的內部文件，並向媒體散布。3人目前身處伊朗，超出美國執法部門的管轄範圍。
路透社27日報道，美國司法部長加蘭（Merrick Garland）27日在記者會上表示，3名被起訴伊朗人分別是賈利利（Masoud Jalili）、Seyyed Ali Aghamiri和巴拉吉（Yasar Balaghi）。
加蘭表示：「我們在這個選舉週期中看到，伊朗的網路活動越來越猖狂。」
根據起訴書，3人透過欺騙數名特朗普競選團隊成員，誘導他們點擊允許駭客竊取電子郵件和其他內部文件的鏈結，例如辯論準備材料以及潛在副總統候選人的簡介，隨後將這些資訊泄露給媒體和時任民主黨總統候選人、總統拜登（Joe Biden）的競選團隊。
加蘭指出，雖然3人現身處執法範圍外，但司法部曾處理不少國際疑犯被起訴很久才落網的個案。他強調：「我們將終生追捕這些人。」
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