日本眾議院選舉開鑼 逾1300人爭465席 料聚焦經濟議題
撰文：官祿倡
出版：更新：
日本發布第50屆眾議院選舉公告，選舉活動10月15日正式開始，將在27日舉行投票及點票。今屆選舉預料將有超過1300人參選，爭奪465個議席，料聚焦應對物價上漲和提高僱員薪水等經濟議題。
今次眾多參選者共來自9個不同政黨，共同網15日分析，自民黨和公明黨共組的執政聯盟在上屆眾議院共有288個席位，超過一半議席，料將在今屆選舉中輕取過半席位。
《日經中文網》15日指，各黨派以推出經濟政策為競選重點，其中執政自民黨承諾為受物價上漲影響的低收入家庭提供補貼，還提出加薪與提高最低人工等政策。
日本眾議院選舉實行小選區和比例代表並行制，全國分為289個小選區和11區的比例代表，共465個議席。
在小選區選舉中，選民直接對候選人投票，得票最多者當選；比例代表由選民對各政黨進行投票，根據得票數多少，按一定比例給各政黨分配議席。
日本新任首相石破茂1日上台執政，他9日宣布解散眾議院，提前舉行下屆眾議院選舉，創下二戰後最快解散、最快改選眾議院的兩個紀錄。
日本世博會開幕倒數半年 預售票銷情慘淡 民調：6成民眾興致低日本眾議院選舉｜自民黨打美女牌 派出前寫真名模、賽車皇后出戰石破茂與尹錫悅萬象會談：加深韓日合作 共同對抗朝鮮挑戰李強晤石破茂 促日本恪守中日四個政治文件原則