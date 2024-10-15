日本眾議院選舉開鑼　逾1300人爭465席　料聚焦經濟議題

日本發布第50屆眾議院選舉公告，選舉活動10月15日正式開始，將在27日舉行投票及點票。今屆選舉預料將有超過1300人參選，爭奪465個議席，料聚焦應對物價上漲和提高僱員薪水等經濟議題。



今次眾多參選者共來自9個不同政黨，共同網15日分析，自民黨和公明黨共組的執政聯盟在上屆眾議院共有288個席位，超過一半議席，料將在今屆選舉中輕取過半席位。

《日經中文網》15日指，各黨派以推出經濟政策為競選重點，其中執政自民黨承諾為受物價上漲影響的低收入家庭提供補貼，還提出加薪與提高最低人工等政策。

日本眾議院選舉實行小選區和比例代表並行制，全國分為289個小選區和11區的比例代表，共465個議席。

2024年10月12日，日本東京，圖為日本新任首相石破茂發表講話。（Reuters）

在小選區選舉中，選民直接對候選人投票，得票最多者當選；比例代表由選民對各政黨進行投票，根據得票數多少，按一定比例給各政黨分配議席。

日本新任首相石破茂1日上台執政，他9日宣布解散眾議院，提前舉行下屆眾議院選舉，創下二戰後最快解散、最快改選眾議院的兩個紀錄。