日本眾議院選舉｜自民黨打美女牌　派出前寫真名模、賽車皇后出戰

日本首相石破茂於10月9日正式宣布解散眾議院，預計在27日舉行投開票，實質拉開選戰帷幕。



而執政的自民黨打出「美女牌」，派出前寫真女星、現年43歲的森下千里參戰，再度角逐東北地區眾議員。

自民黨打出「美女牌」，派出前寫真女星、現年43歲的森下千里參戰（IG@morishitachii）

自民黨打出「美女牌」，派出前寫真女星、現年43歲的森下千里參戰（X@ChiiChiiiii）

而千里也在今日（10日）在社群媒體X（前身Twitter）上公開照片，表示正式獲得自民黨推舉，將全力以赴競選！

自民黨打出「美女牌」，派出前寫真女星、現年43歲的森下千里參戰（IG@morishitachii）

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千里不僅在寫真界闖出名號，更跨足演藝圈，除此之外，她也是一名知名賽車手，獲有「賽車皇后」稱號。

千里2019年從演藝圈引退後沉寂一段時間，直到2021年閃電宣布獲得自民黨提名，首次出戰眾議院選舉，企圖取得宮城縣第五選區的議員席次，可惜最終仍落馬。如今，她再度獲得黨內提名，捲土重來，備受外界關注！

根據報道，日本朝野各政黨截至9日，預計將推出逾1200名候選人角逐眾議院465個席次，包括單一選區289席及比例代表選區176席。

而石破茂政權上任不久就遭到在野黨提出內閣不信任案，隨即宣布解散眾議院，創下二戰後首相上任後解散國會與重選的最短紀錄！

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