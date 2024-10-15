韓朝局勢升溫　京畿道3觀光景點關閉　11地劃危險區域禁散發傳單

韓國與朝鮮關係進一步緊張，朝鮮10月15日中午左右炸毀部份連接朝韓的京義線及東海線道路，韓軍則在隔軍事分界線以南鳴槍警告。據韓媒15日指，由於局勢升溫，韓國京畿道暫時關閉位處邊境的3個觀光地點，也把3個市郡內的11個地點劃為「危險區域」，禁止散發反朝鮮傳單。朝方之前一直批評韓國有人以施放氣球、無人機等方式向朝鮮散發傳單。



韓國京畿道是與朝鮮邊界相連的地區，韓媒SBS報道，在朝鮮炸毀通往韓國的道路後，京畿道坡州市就按照邊境地區的軍方要求，關閉韓朝之間非軍事區（DMZ）內的景點都羅山展望台、第3地道與統一村。

軍方也要求位於DMZ內的臺城洞村莊居民避免不必要的外出。

韓媒又指，京畿道把3個市郡坡州市、金浦市、漣川郡的11個地點劃為「危險區域」，禁止散發反朝鮮傳單。

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京畿道第一副知事金成中10月15日下午召開記者會表示韓朝關係緊張，邊境地區居民生命安全受到威脅，事態嚴重，他指若散發反朝鮮傳單，不能排除出現砲火的可能性。

朝鮮近日多次批評韓國於10月3日、9日和10日派遣無人機闖入平壤上空，散發反朝傳單，韓軍則否認涉事，韓聯社引述韓國聯合參謀本部相關人士稱，需要確認無人機是否為韓國民間團體發射。

朝鮮領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正15日較早前批評韓軍，她指掌握韓軍是無人機滲透進入平壤事件主謀的確鑿證據。

金與正指「韓國軍方是做出侵犯朝鮮首都上空的敵對侵權挑釁行為的肇事者，我們已掌握真憑實據。」

↓ 韓軍公布朝鮮炸毀道路的片段 ↓