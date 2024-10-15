墨西哥對美國出口超過中國？　俄媒：料年底領先中國逾5千億

俄衛網10月15日報道，俄衛網在研究完美國統計部門數據後計算得出，美國總統拜登（Joe Biden）任期結束時墨西哥將成為美國的主要商品進口國，而在前任特朗普時期，中國佔據這一位置。



圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

2024年前8個月，對美商品的主要供應國是墨西哥，價值3,350億美元，其次是中國（2,790億美元）和加拿大（2,750億美元）。根據俄衛網的計算，到2024年年底，墨西哥將保持領先地位，供應額為4,960億美元。中國將以4,310億美元位居第二，落後墨西哥650億美元（約5,048億港元）。對美前五名出口國還有加拿大——4,152億美元，德國——1,605億美元，日本——1,497億美元。

同時，在特朗普領導結束時，在2020年，儘管他與中國開始了貿易戰，中國仍是對美商品供應的領先者。但從那時起中國的出口沒有變化，而墨西哥的出口則增長了0.5倍。其他上述國家是其餘對美最大出口國。

圖為美國海關和邊境保護局（CBP）2019年1月31日在亞利桑那州諾加利斯港（Port of Nogales）舉行的新聞發布會，當局稱他們從一輛自墨西哥進入亞利桑那州的貨車查獲幾包芬太尼。（CBP via Reuters）

2024年前8個月，美國產品的三大買家是加拿大（2,340億美元）、墨西哥（2,250億美元）和中國（930億美元）。根據該社的計算，到2024年底，它們將保持其位置，美國商品銷售額將分別達3,481億美元、3,369億美元和1,470億美元。在特朗普總統任期的最後一年，它們也居前列。