美國大選｜特朗普威脅「激進左翼」　稱支持美軍對付「內部敵人」

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月13日接受霍士新聞頻道（Fox News Channel）節目訪問時，針對「激進左翼」表示，如果有人擾亂11月5日大選，他可能會支持美軍對付「內部敵人」。



法國媒體報道，在霍士新聞「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中，特朗普表示：「我認為更大的問題是來自內部的敵人，甚至不是那些進來摧毀我們國家的人。」他說的「內部敵人」是指美國公民，而不是他所批評大量湧入美國的外來移民。

特朗普說：「我們有一些非常壞的人、一些有病的人、一些激進左翼瘋子。我認為如果有必要的話，國民警衛隊（National Guard）應該可以輕鬆擺平，或者如果確實有必要的話，由軍方來處理...…因為他們不能讓這種事發生。」

當被主持人問到他預期投票日會發生甚麼時，特朗普做了上述答覆。他還提到美國同胞比「中國、俄羅斯和所有這些國家更危險」。

圖為2024年10月12日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在加州出席競選集會及發表講話。（Reuters）

民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的競選團隊發言人薩姆斯（Ian Sams）在社交平台X（舊稱Twitter）表示：「我知道過去10年來，大家對特朗普已經變得麻木，但應該被（他今天說的話）震驚。最高法院決定賦予總統豁免權，而特朗普誓言要『上任第一天當獨裁者』，樂意允許『終止』憲法。」

薩姆斯還說：「特朗普暗示他的美國同胞是比外國對手更糟糕的『敵人』，還說他會動用軍隊來對付他們。」「這應該使每個關心自己自由和安全的美國人感到震驚。」

民主黨現任總統拜登（Joe Biden）早前表示，他相信大選投票將自由且公平，但不知道「是否會和平」。