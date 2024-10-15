美國大選｜教育程度決定投票傾向？　專家籲爭取搖擺州份選民

美國大選選舉日在即，由於副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）和前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持度仍然不相上下，所有的目光都集中在搖擺州份。美國民主黨戰略家索斯尼克（Doug Sosnik）10月11日在一個播客中表示，如今在美國政治中，「預測一個人投票傾向的最佳單一指標，是其教育程度。」並強調兩位候選人必須重點爭取搖擺州份的選民。



美媒一個播客中，索斯尼克表示，特朗普在過去3個選舉周期中的崛起「加速並完成了自1970年代以來基於教育的政治重組」，這一重組始於當時中產階級的衰落。

索斯尼克指出，隨著21世紀美國經濟轉型，受過教育的美國人成為了「民主黨的基礎」；而相較之下，那些感到被社會拋棄的選民，就是當代共和黨的「鐵粉」。

美國大選：特朗普10月5日再到自己遭槍擊的賓夕法尼亞州巴特勒縣（Butler）舉行競選集會，Tesla行政總裁馬斯克到場支持。（Reuters）

在美國，擁有大學學歷的人約佔有全國財富的4分3，但他們僅佔全體人口的40%左右。

索斯尼克還表示，那些競爭激烈的7個左右的搖擺州份之所以與美國其他地區不同，正是因為這些州份的選民教育水平位於中間地帶，他們之中大學畢業生和非大學畢業生的比例不相上下。他強調，這些州份正是特朗普與賀錦麗必須重點爭取的地方。