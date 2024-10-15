美國多地傳出中國製吸塵機械人「撞邪」事件　爆粗追狗樣樣齊

許多人會用掃地機器人幫忙打掃家裡，未料卻成為黑客目標。



美媒報道，美國有多個城市傳出消費者購買的掃地機器人，竟遭黑客入侵，不僅對着用戶大罵種族歧視的髒話，甚至還會追着人跑。

報道指涉事產品為中國科沃斯機器人的DEEBOT X2（ECOVACS官網）

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根據《美國廣播公司》（ABC）報道，其中一名受害者是明尼蘇達州的律師史文森（Daniel Swenson）。

他表示今年5月他在家看電視時，突然聽到掃地機器人發出奇怪的聲音，像是無線電訊號中斷的雜音。

他立即連接掃地機器人的App檢查，以為是故障，於是重置密碼並重新啟動機器。

沒想到卻發現竟有人遠端操控機器，甚至不久後機器再次被駭，還跑到他兒子面前大罵種族歧視的髒話。

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除了這起事件，美國還有消費者表示自家小狗被掃地機器人追着跑，直到拔掉插頭才停止，簡直像是「邪靈入侵」，讓人驚恐不已。

報道指出，這款掃地機器人是大陸品牌科沃斯（Ecovacs）旗下產品Deebot X2，目前無法確定有多少機台被駭。

一名網路安全研究人員曾透露，機台的設計存在着風險，「藍牙連線」本就容易被入侵。

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