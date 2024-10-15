美國多地傳出中國製吸塵機械人「撞邪」事件 爆粗追狗樣樣齊
撰文：中天新聞網
出版：更新：
許多人會用掃地機器人幫忙打掃家裡，未料卻成為黑客目標。
美媒報道，美國有多個城市傳出消費者購買的掃地機器人，竟遭黑客入侵，不僅對着用戶大罵種族歧視的髒話，甚至還會追着人跑。
以能抹窗為一大賣點 點圖放大瀏覽更多中國ECOVACS科沃斯機器人的DEEBOT掃拖機械人產品介紹：
+13
根據《美國廣播公司》（ABC）報道，其中一名受害者是明尼蘇達州的律師史文森（Daniel Swenson）。
他表示今年5月他在家看電視時，突然聽到掃地機器人發出奇怪的聲音，像是無線電訊號中斷的雜音。
他立即連接掃地機器人的App檢查，以為是故障，於是重置密碼並重新啟動機器。
沒想到卻發現竟有人遠端操控機器，甚至不久後機器再次被駭，還跑到他兒子面前大罵種族歧視的髒話。
日本吸塵機械人「離家出走」掃街 網民笑稱：主人實在太不負責任買到「智障型」吸塵機械人 奇妙自殺式行為笑爆網友：前世是貓？瘋傳沙特「痴漢機械人」公然摸美女記者屁股 算否鹹濕意外掀激辯「零瑕疵美女Coser」扮AI機械人騙倒無數人 粉絲看到真人仍不信重慶火鍋店超強「美女機械人店員」上菜斟茶還能陪酒 真相更驚人
【延伸閱讀】北京機器人大會被踢爆「用美女扮機械人」 慘被上下其手還不能動
女模特兒慘被包圍亂摸還不能動 點圖放大瀏覽：
+50
除了這起事件，美國還有消費者表示自家小狗被掃地機器人追着跑，直到拔掉插頭才停止，簡直像是「邪靈入侵」，讓人驚恐不已。
報道指出，這款掃地機器人是大陸品牌科沃斯（Ecovacs）旗下產品Deebot X2，目前無法確定有多少機台被駭。
一名網路安全研究人員曾透露，機台的設計存在着風險，「藍牙連線」本就容易被入侵。
【延伸閱讀】首屆AI選美「連評審也不是真人」 Emily Pellegrini靚到有球星及富豪追求
點圖放大瀏覽：
+48
特斯拉Tesla Optimus人形機械人「入工廠打工」 動作精確度驚人意大利AI農場Bill Gates也點名讚 飛天機械人好處不止24小時工作Mercedes-Benz平治將起用「機械人搬運工」 製造商為NASA夥伴日本AEON百貨公司用AI機械人測「店員笑容」 3個月後揭驚人效果瘋傳微博AI機械人「周星馳式搭訕術」 人家去完廁所它竟這樣留言福島機械人試驗場大熱 預約要排3個月 將成災後復活靈藥？
延伸閱讀：
家中監視器疑被駭！劉芯彤測試「鏡頭詭異自轉」嚇壞…網給1建議
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】