解放軍圍台軍演直指台灣　日本稱密切關注　歐盟：加劇兩岸局勢

日本媒體10月14日報道，解放軍今天宣布對台灣展開「聯合利劍－2024B」軍演，日本首相石破茂說，正在關注狀況；日本防衛大臣中谷元也說明，目前未確認到有導彈落入日本專屬經濟區（EEZ）或出現相關受害等狀況。歐盟也有表態，指軍演加劇兩岸緊張局勢。



歐盟14日發聲明表示，中國的軍事行動加劇兩岸緊張局勢，呼籲各方克制，避免採取可能進一步加劇局勢的行動，並應透過對話解決問題。

德國政府指，反對單方面改變現狀，發言人指中國的軍事行動增加意外軍事衝突的風險。

英國首相府則稱，長期以來一直支持透過具建設的對話而非軍事活動來解決北京與台灣之間的問題。

解放軍東部戰區公開「聯合利劍－2024B」軍演現場影片《執戈達旦·破曉出擊》，直指台灣。（新華網/ 影片截圖）

新華網14日報道，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，圍繞台灣展開「聯合利劍－2024B」軍演。

據報道，石破茂14日在自民黨總部表示：「台灣周邊的和平與穩定，不僅對我國，對地區而言也是極為重要的問題，正在關注這個狀況。」

防衛大臣中谷元今天也在自民黨總部說明：「將密切關注，不排除（解放軍）發射導彈的可能性，會持續蒐集情報與警戒監視，以確保萬無一失。」

解放軍東部戰區公開「聯合利劍－2024B」軍演現場影片《執戈達旦·破曉出擊》，直指台灣。（新華網/ 影片截圖）

日本外務大臣岩屋毅指出，會密切關注台灣海峽的相關動向，台灣海峽的和平與穩定對亞洲的和平與穩定極為重要。

中谷元與岩屋毅14日在自民黨總部與首相石破茂，交換外交、國防相關議題的意見。

2022年8月解放軍在台灣周邊進行大規模軍演時，日本外務省曾指出，有5枚導彈落入日本專屬經濟區，並透過外交管道向中國表達強烈抗議。中國外交部當時就此回應，表示不存在「日方專屬經濟區」的說法。