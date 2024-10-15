路透社：沙特王儲赴開羅晤總統塞西　探討投資機遇及中東危機

英國媒體引述埃及外交消息人士報道，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）10月15日將訪問開羅，與埃及總統塞西（Abdel Farrah el-Sisi）討論貿易投資機遇及黎巴嫩和加沙危機。



路透社10月15日報道，王儲穆罕默德此行正值媒體揣測沙特將對埃及展開大額投資。埃及今年獲得大量來自海外投資，其中包括與阿聯酋主權基金（Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC，ADQ）達成高達350億美元（約2719億港元）協議。

埃及總理馬德布利9月表示，沙特阿拉伯計劃向埃及投資50億美元（約388億港元），這筆資金將是沙特現時存放在埃及中央銀行資金以外的一筆新資金。

據報道，沙特潛在投資目標包括埃及紅海海灣（Red Sea Coast）沿岸和西奈半島（Sinai Peninsula）南部的兩個旅遊地點，這兩處地方都比鄰沙特阿拉伯。

埃及近年一直在尋求大規模投資，以應對國內經濟危機。過去兩年埃及要同時面對破紀錄的通貨膨脹、債務負擔不斷上升及貨幣急劇貶值。

2024年9月11日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在首都利雅德出席會面。（Reuters）

沙特王儲穆罕默德上一次正式訪問埃及是2022年。

外交消息人士表示，在與塞西的會談中，預料王儲穆罕默特將探討雙邊關係，重點關注貿易和投資，以及包括黎巴嫩和巴勒斯坦危機在內的區域事務。